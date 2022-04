O domínio sem rival do sistema capitalista mundial acabou prevalecendo sobre os arrepiantes experimentos de engenharia social que foram ensaiados para superá-lo. A actual ciência social tende a julgar o cruento experimento comunista como umha simples modalidade do mecanismo de acumulaçom primitiva de capital, idóneo em sociedades pós-colonialistas ou pós-comunistas em procura de desenvolvimento. Um atalho serôdio ao bem-estar.

Conceitos como Revoluçom Social e Comunismo perdérom toda credibilidade. A persistência da utopia da redençom social em determinados círculos só pode explicar-se pola vao empenho de manter vivo o relato consolador que inspira determinadas comunidades de sentido, política e socialmente irrelevantes

A dissoluçom da Uniom Soviética a final de 1991 derivou em caótica rapina de empresas e bens públicos que permitiu alicerçar o capitalismo oligárquico que actualmente sustenta o regime de Putin. Na China, a consagraçom do regime de capitalismo de Estado experimentou um rápido desenvolvimento a partir da chefia de Deng Xiaoping no Comité Central do Partido Comunista, inaugurado aliás com violência tiránica na Praça Tiananmen em 1989. Deng Xiaoping foi o autêntico demiurgo do tránsito do dogmatismo maoista à denominada economia socialista de mercado em vigor desde aquela. Um famoso lema do próprio Deng resume o seu pragmatismo pós-ideológico: gato branco gato preto tanto tem enquanto caçar ratos. O imparável crescimento da desigualdade social e a poderosa influência de macro corporaçons oligárquicas como o portal de internet Tencent, a plataforma de comércio electrónico Alibaba ou o florescente portal de ediçom de vídeos Tik Tok, mostram umha China auto satisfeita plenamente integrada na selva mercantil internacional.

Os regimes capitalistas imperante nos países pós-comunistas exibem como elemento característico um poderoso segmento oligárquico subordinado ao poder político e leal aos ditames do partido guia que rege o sistema. As normas implícitas que o regulam tenhem carácter discricional e limites competenciais fluidos e difusos aptos para activar a vontade. A diarquia político-empresarial que ostenta o poder revelou-se com toda claridade no casso russo com ocasiom da invasom de Ucránia em forma de luxuosos iates e opulentas mansons em maos dos privilegiados polo sistema. Fica sempre em reserva a possibilidade de infligir purgas aos empresários díscolos como aconteceu na China com a condena de dezoito anos de prisom do magnate Sun Dawu. Convidamos o leitor interessado no particular funcionamento da diarquia político-empresarial chinesa à leitura dum esclarecedor artigo ao respeito de um reputado especialista na matéria1.