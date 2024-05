A partir de 2010, isto foi mudando. Paseniño, en silencio, o castelán comezou a coarse. Non foi algo “natural”

A partir de 2010, isto foi mudando. Paseniño, en silencio, o castelán comezou a coarse. Non foi algo “natural”. A pouco que pescudemos nas hemerotecas iremos atopando as pegadas e signos dun plan perfectamente artellado e ben dirixido. As que procedemos desa xeración que medrou baixo a sombra de Fraga e Pérez Varela comprendemos ben o dito castelán de “otro vendrá que bueno te hará”.

En 2024, logo de quince anos do PPdG de Feijóo, Alfonso Rueda vén de incorporar a palabra “lingua” no enunciado da Consellería de Cultura. É case seguro que a viraxe estratéxica responda á necesidade do Partido Popular de competir e enfrontar o discurso da oposición, non me engano.

Non sei que daba eu, hoxe mesmo, por un director xeral que nos presentase, enchido de orgullo, á gran cantante Carmiña Burana

Mais, como hoxe é festivo, permítome ser optimista. Quero pensar que a oposición ten unha razón de ser e que incluso pode chegar a conseguir modificar as políticas das formacións que gobernan, aínda que estas o fagan por mera estratexia de supervivencia, como xa comentei que foi, no seu día, o caso do seu fundador.

Sinceramente, estou por conformarme. Se nuns anos as futuras creadoras e empresarias culturais volvesen funcionar nese universo no que non se concibía facer cultura dentro de Galicia e non facela en galego, unha parte do dano, se cadra, sería revertido. Se non podemos ter xestoras que promovan a lingua e a cultura por convencemento, polo menos que o fagan por estratexia ou presión. Non sei que daba eu, hoxe mesmo, por un director xeral que nos presentase, enchido de orgullo, á gran cantante Carmiña Burana.