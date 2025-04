Caro Aitor Esteban, forza para a Presidencia do EBB-PNV

Aitor é desas persoas que non necesitan levantar a voz para facerse escoitar. A súa palabra é precisa, medida, con ese ton sereno que nace do coñecemento profundo da política e do compromiso co seu país e a súa xente. No medio da confusión ou do ruído mediático, el sempre soubo poñer o foco onde importa, mellorar a vida das persoas. E iso, hoxe, é máis valioso que nunca.

Lembro ceas compartidas onde falabamos de historia, de lingua, de dereitos, de futuro. Rímonos tamén, porque Aitor ten ese humor agudo, sutil, que tanto se agradece nos tempos duros, case con retranca. Iso si en frecuencia de vasco, que nos costou a rifa dunhas señoras en Coruña. E sobre todo, sempre vin nel un defensor firme das súas ideas, sen renunciar nunca ao respecto polos demais. Nunha cámara onde ás veces as formas se esquecen, el mantivo sempre a dignidade do seu escano, do seu partido e da súa persoa.