Carta aberta á Real Academia Galega

Cubertas de 'Seraogna' e 'Con pólvora e magnolias' ©

Acabou o ano 2025 e con el a oportunidade de celebrar unha manchea de posíbeis datas conmemorativas que recreasen e lle lembrasen á nosa sociedade aqueles acontecementos que abriron a chegada da democracia no ano 1975

Excelentísimo señor presidente, señoras e señores académicos,

 

Acabou o ano 2025 e con el a oportunidade de celebrar unha manchea de posíbeis datas conmemorativas que recreasen e lle lembrasen á nosa sociedade aqueles acontecementos que abriron a chegada da democracia no ano 1975. Entre eses sucedidos, tan importantes como simbólicos, atópanse a creación de colectivos poéticos como Rompente, en Vigo, e Cravo Fondo e Alén, en Santiago de Compostela. Concretamente, o grupo vigués naceu no verán do 75 na feira do libro da Cidade Olívica cando Alfonso Pexegueiro llo propuxo a Antón Reixa.

A creación de colectivos poéticos como Rompente, en Vigo, e Cravo Fondo e Alén, en Santiago de Compostela

No 2025, as institucións oficiais lembraron e homenaxearon as cantareiras no Día das Letras Galegas, lembraron os 75 anos da creación da editorial Galaxia e da morte dunha das persoas máis sobranceiras da nosa cultura: Castelao. Mais non apareceu por ningures nin a primeira chiscadela ao colectivo vangardista vigués. Nadiña.

Que vai pasar agora, no 2026, co 50 aniversario do libro que iniciou a renovación poética da Transición? Falamos de Seraogna de Alfonso Pexegueiro. O segundo, e non menos importante, foi Con pólvora e magnolias de Xosé Luís Méndez Ferrín, en outubro do mesmo ano

Que vai pasar agora, no 2026, co 50 aniversario do libro que iniciou a renovación poética da Transición? E co seu autor? Tamén o/s van “esquecer”? Porque foi este poemario que publicou o propio grupo polifacético de Vigo no mes de maio do 76 o primeiro que fuxiu da liña socialrealista imperante. Tal libro foi tamén a ópera prima da súa incipiente andaina como editorial. Falamos de Seraogna de Alfonso Pexegueiro. O segundo, e non menos importante, foi Con pólvora e magnolias de Xosé Luís Méndez Ferrín, en outubro do mesmo ano.

Sabemos que este o ano no que estamos foi elixido o nome e figura de Begoña Caamaño para celebrar e honrar as Nosas Letras, agora ben, aínda que non sexa coa mesma cobertura e intensidade, creo/cremos que Seraogna e tamén Con pólvora e magnolias merecen certa atención dende as institucións públicas que nos representan. Non lles parece?

  • Fernando Groba Bouza

    Fernando Groba Bouza

    Fernando Groba Bouza (Santiago de Oliveira-Ponteareas, 1979) é licenciado en Filoloxía Galega pola USC. Dende 2004 é profesor colaborador na Secretaría Xeral de Política Lingüística para impartir e examinar cursos Celgas e cursos de linguaxes específicas, técnico de normalización lingüística en distintos concellos, profesor de secundaria, profesor na escola oficial de idiomas e ten publicados traballos como Descrición sociolingüística e formulación de plans de normalización locais. Un caso de estudo (Ponteareas) (2005), Vocabulario galego-castelán de carpintaría de madeira (2006), Dichos y refranes en dialecto vianés de Laureano Prieto (1951) (ms. RAG-C170/5)” (2009, coator con Xesús Ferro Ruibal), A cabalo regalado non se lle mira o dente. Compilación da fraseoloxía equina galega actual (2010) ou Onde hai eguas, podros nacen. A realidade vista dende os equinos, entre outras cousas (2011). Foi secretario da Asociación de Criadores de Cabalos de Pura Raza Galega (Puraga) e actualmente traballa na súa tese de doutoramento.

Grazas ás socias e socios editamos un xornal plural

As socias e socios de Praza.gal son esenciais para editarmos cada día un xornal plural. Dende moi pouco a túa achega económica pode axudarnos a soster e ampliar a nosa redacción e, así, a contarmos máis, mellor e sen cancelas.
Quero ser de Praza