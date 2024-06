Catro razóns polas que o matemático Rodríguez (1770-1824), o "paseante da luz", merece recoñecemento

Os proxectos relevantes nos que participou e a valiosa produción

En 1806 abríuselle un novo mundo de coñecemento, relacións e posibilidades pois foi nomeado polo goberno de España comisario das operacións para a medición do Meridiano de Dunkerque a Barcelona

En 1806 abríuselle un novo mundo de coñecemento, relacións e posibilidades pois foi nomeado polo goberno de España comisario das operacións para a medición do Meridiano de Dunkerque a Barcelona. A Academia de Ciencias de París decidira en 1791 a creación dun patrón único de medida baseado na natureza. Definiu o metro como a dez millonésima parte da distancia desde o Ecuador ata o Polo Norte ou Sur. Nese contexto a Academia encargou a realización dunha expedición dirixida por Jean Baptiste Joseph Delambre e Pierre Méchain (entre 1792 e 1799) para medir coa máxima precisión a distancia entre un campanario en Dunkerque e o castelo de Montjuic en Barcelona, que serviría de base para determinar a lonxitude do arco meridiano que vai do Ecuador ao Polo Norte. Falamos dunha realización científica de enorme relevancia, importante para a definición do sistema métrico decimal mais tamén para o coñecemento da forma da Terra (Xeodesia).

En 1806 o labor foi retomado por Jean-Baptiste Biot e François Aragó co obxectivo de continuar a medición ata as illas Baleares. Os comisionados utilizaron como técnica a triangulación xeodésica, a elaboración dunha cadea de triángulos que tería como vértices (estacións xeodésicas) puntos montañosos localizados arredor da liña do meridiano. Como afectaba ao territorio español, o Bureau des Longitudes solicitou ao Goberno que adscribira a dous especialistas locais para traballar cos franceses, José Chaix Isnail e José Rodríguez González, o que foi aceptado. A elección de Rodríguez debeu obedecer á formación que adquirira nas institucións francesas, as relación establecidas con científicos como Biot e o apoio dun Taboada, neste caso Francisco Gil Taboada e Lemos, irmán de Benito, que exercía de ministro de Mariña, departamento que se ocupaba das expedicións científicas.

O traballo rematou en 1808, en plena invasión francesa. Chaix morreu en setembro de 1809 e Rodríguez redactou a memoria da experiencia, que entregou ás autoridades españolas en novembro, a “Exposición de todas las Observaciones, Cálculos y resultados de semexantes Operaciones; cuyo objeto era determinar con la mayor precisión la figura, y tamaño de la Tierra: Problema el mas interesante para la Geografía y Marina de todas las naciones”. A Junta Central encargoulle outro relevante proxecto, que elaborara unha memoria relativa ao sistema de operacións necesarias para a formación dun “Mapa exacto de España” e dun novo sistema uniforme e invariable de pesas e medidas a establecer en todo o territorio. Lamentablemente, eses dous valiosos escritos foron coñecidos pero non publicadas no seu momento.

Si que deu á luz, cando menos, tres traballos, en inglés, alemán e francés. O primeiro deles foi presentado por José Mendoza Ríos en xuño de 1812 na Royal Society (Londres), un texto que aparecería publicado na prestixiosa revista da entidade, Philosophical Transactions co título de “Observations on the measurement of threes degrees of the meridian, conductery in England by Lieutemant Colonel William Mudge”. Unha ampla versión en francés foi publicada por Jean Baptiste Delambre (máxima autoridade na materia) na importante revista Connaissance des Temps. O astrónomo galego Ramón María Aller Ulloa ofreceu a tradución ao castelán do artigo completo para o Seminario de Estudios Galegos en 1929.

José Rodríguez publicou dous artigos máis, ambos con certa relación coas súas estadías en Alemaña. Un sobre xeodesia, no que facía unha revisión do estado das investigacións sobre a forma e o tamaño da Terra naquel momento, “Veber die Gröfsenverhältnisse des Erd-Sphäroids” (“Sobre as proporcións do esferoide terrestre”), aparecido en 1817 na revista Zeitschrift für Astronomie und verwandte Wissenschadften. O segundo artigo corresponde á exploración das montañas de Granada, “Notice géognostique sur la Sierra Nevada” e apareceu na revista Annales de chimie et de physique (vol. XX, París, 1822), fundada en 1789 e que contara como un dos seus primeiros editores ao gran químico Antoine Lavoisier. Un texto breve no que Rodríguez describiu as súas observacións sobre a composición xeolóxica de Serra Nevada. A eses tres artigos habería que engadir na produción do de Bermés algúns de tipo divulgativo, como un sobre os meteoritos (“De los aerolitos o piedras caídas de la atmósfera”).