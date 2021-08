Cegueira presentista e horizonte histórico. Por unhas campañas sen crispación

A propaganda que se empregou na campaña electoral de Madrid, e que tamén se puxo en marcha en Cataluña, Galicia e nas eleccións xerais, é idéntica á do Bloque Nacional na campaña electoral dos comicios de febreiro de 1936 e coa que continuaron na guerra civil. O que pretende a dereita é restar lexitimidade ao rival (que nunca debe ser inimigo) político, tachándoo de comunista, afirmando que están en contra da liberdade, da democracia e da Constitución ou que apoian a violencia. Volve, dalgún modo, o discurso básico dos “bos” contra os “malos”, da “liberdade” contra a “opresión”, da “España contra a antiEspaña”. Con estas técnicas, propias da década dos anos trinta e corenta do século XX, buscan sancionar calquera tipo de proposta que proceda do resto de partidos. O PSOE, Más Madrid, Podemos, PACMA ou, mesmo, Cidadanos están fóra do marco que cualificarían como “bo”, “desexable” ou “lexítimo” que eles estableceron e aseguran representar. Todo o que está fóra deste constructo imaxinario está desprezado de orixe e é daniño para a sociedade, segundo a seu argumentario. É nefasto, un erro e moi perigoso recaer neste tipo de confrontación, non só porque estamos no medio da maior crise que viviu a nosa xeración, senón porque nunca se debe facer política dese modo.

Por que sucede isto? Porque os partidos de dereita parece que non coñecen a historia de España. Alguén debe quitarlles esa venda imaxinaria para que se dean conta de que poden defender ideas conservadoras ou liberais, pero desde o respecto demócratico. Estar ao tanto do pasado serviralles para facer unha política electoral diferente, con ánimo de propoñer accións en favor da cidadanía, e non a que algúns cualifican de trumpista. Ao contrario que moitos analistas políticos, como historiador non lle dou tanta importancia ao tipo de política despregada polo republicano Donald Trump e o seu paso polo Goberno estadounidense. Non inventou nada. A súa política propagandística foi a mesma do fascismo nos anos vinte, trinta e corenta do século XX e que, naquel tempo, tan bo resultado lanzou. Todo o que non estaba dentro dos seus marcos de pensamento non só estaba equivocado, senón que atacaba directamente os intereses da nación ou dos cidadáns.