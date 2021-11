Celebrando a modificación da Lei de Estranxeiría: mentiras contra os dereitos da infancia

Xa é costume escoitar en sede parlamentaria argumentos políticos xenófobos que tratan de confundir e sementar o odio. A intencionalidade destes grupos racistas é a de converter un asunto de protección á infancia nunha cuestión de seguridade cidadá

Transitar á vida adulta na actualidade é verdadeiramente extenuante para toda a adolescencia galega. Non hai mais que ver como está o mercado laboral ou cales son as posibilidades de acceso á vivenda. Non sempre son posibles os itinerarios de emancipación de carácter lineal, que eran os que se daban nas derradeiras décadas do século XX. O habitual era empezar a traballar e posteriormente independizarse. Na actualidade son frecuentes as traxectorias de ida e volta. Son moitos os casos nos que as condicións socioeconómicas fan que os itinerarios de transición á vida adulta sexan reversibles. Todos e todas coñecemos experiencias de emancipación frustradas nas que se produciu unha volta á casa familiar.

Mais a mocidade migrante non conta con ese apoio social. Para un mozo ou moza en protección non hai opción de volta ao recurso do que saíu. Non hai segundas oportunidades unha vez que pechan o expediente administrativo: estamos falando de que esta mocidade ten que facer fronte a metas moito máis complexas. Poderíamos volver a recordar as diferentes barreiras sociais, económicas e legais.

A adolescencia migrante conta co apoio das figuras profesionais que día a día acompañan a este colectivo no seu camiño cara a superación da situación de exclusión social. Dende a educación social levamos décadas facilitando oportunidades a esta mocidade que o único que quere é ter un futuro. Frecuentemente teñen sido utilizados e abusados durante o seu itinerario migratorio. En moitos casos a única persoa adulta na que confían, tras vivir experiencias de vida moi duras, é unha educadora ou educador social. Establecer esa dinámica de confianza non é doado. Só hai que imaxinarse como se relaciona unha persoa á que previamente lle teñen feito moito dano. A acción profesional favorece a configuración dun espazo de seguridade persoal dende o que asumir os difíciles retos da vida. Trátase dun acompañamento intensivo no que se van facilitando experiencias de aprendizaxe coas que facer fronte aos diferentes obstáculos que van aparecendo no camiño da emancipación.

A reforma da lei de estranxeiría suprime unha barreira que dificultaba os proxectos de vida da mocidade migrante. Dende a educación social celebramos esta modificación. Non é comprensible que este obstáculo administrativo estivera presente durante décadas. Non ten xustificación técnica. A norma previa só se pode explicar dende unha perspectiva ideolóxica, coa clara intencionalidade de dificultar a vida da mocidade migrante. O novo marco legal supón a oportunidade dun futuro mellor para milleiros de persoas. Quen se pode opor a iso? A quen lle molestan os dereitos fundamentais desta adolescencia? Nunha sociedade democrática ten que haber tolerancia cero para quen sementa o odio. É imprescindible que centremos o debate nos dereitos da infancia. Non podemos caer na trampa. Durante anos conseguiron acaparar con mentiras o discurso social. A adolescencia migrante nunca supuxo un problema para a seguridade cidadá. A educación social seguirá onde sempre estivo, acompañando ás persoas vulnerables.