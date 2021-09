É pertinente apontar que os retornos em serviços disponíveis computados no Gráfico 1 incorporam tanto aqueles inequivocamente territorializados (43,38%) como os resultantes do pró rateio entre o conjunto dos cidadaos do Estado dos serviços centralizados como no caso da representaçom diplomática, o exército, o Museu do Prado, etc (3,87%) sem esquecer o gasto de proteçom social (41,36%) e regulaçom económica, incluídos nestes os juros da dêveda pública (11,39%) que a todos correspondem. O vaziamento exaustivo de cada conceito e subconceito tanto de ingresso como de gasto público entre o conjunto da cidadania, inerente ao procedimento carga-benefício, comporta um impecável exercício de transparência, sem conceitos excluídos do cômputo geral.

Como corolário desta análise geral procedente do SCTP 2014 do Ministério de Fazenda para o conjunto das CC.AA.4 e a correspondente ordenaçom dos respectivos saldos fiscais atribuídos cabe perguntar-se pola magnitude redistributiva do sistema fiscal: em quanto podemos cifrar o efeito redistributivo no sistema tributário espanhol? De acordo com o Informe SCTP 2014, o impacto redistributivo entre Comunidades ascendeu a 31.348 M€ (3,12% do PIB) que implica um 6,3% de entradas sobre PIB das Comunidade receptoras de transferências e um 6,2% de saídas nas contribuintes. Nom parece excessivo.

Mais especificamente, o Informe SCTP 2014 permite constatar o manifesto sobrefinanciamento das Comunidades Forais, País Basco e Navarra, e também de Aragom, em flagrante contraste com subfinanciamento da Comunidade Valenciá e da Balear. Galiza situa-se no Gráfico [renda per capita ↔ saldo fiscal imputado] como moderadamente favorecida, muito próxima como se observa da recta teórica de equidade, com Catalunha em posiçom moderadamente prejudicada, muito menos em todo o caso que Madrid que há-de suportar os efeitos da sua posiçom de privilégio.

A tradiçom apologética fiscal viva em Catalunha prossegue impertérrita no entanto na reiterada denúncia do suposto espólio suportado, argumentado, compre assinalá-lo, com a inconsistente metodologia dos fluxos fiscais, pouco acreditada entre os especialistas em matéria de federalismo fiscal5

Notas

1 https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-09-30/referendum-cataluna-entrevista-lopez-tena-espanya-ens-roba_1452222/

2 A recta de transferências resultante, [Y= m*X + n], é: [Saldo fiscal per capita = -0,28888*Renda per capita +6540,706254] que tem como pontos extremos [15.000; 2.207,5], [30.000; -2.125,7], muito próximos aos valores reais de Extremadura [15.201,42; 2.578,39] e Madrid [30.334,45;-2.979,45] respectivamente.

3 Sistema de contas públicas territorializadas, SCTP 2014, Ministério de Fazenda:

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/OtraInformacionEconomica/Sistema-cuentas-territorializadas-2014.aspx

4 Som exceptuadas do cômputo as Comunidades Forais junto com Ceuta e Melilha para isolar a sua particularidade fiscal que distorceria o cálculo da recta de regressom, representativa dos efeitos redistributivos do sistema tributário.

5 https://www.elconfidencial.com/economia/2013-05-31/un-informe-desmonta-que-cataluna-sufra-deficit-fiscal-con-el-estado_244997/