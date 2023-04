Concellos galegos ou concellos de Galicia

Os que mandan –e os aspirantes a facelo–posuídos polo deus da abulia, non teñen ansia de espremerlle todo o zume aos artigos 2 e 27 do Estatuto de Autonomía de Galicia, que nos capacitan para ampliar substancialmente as nosas competencias en materia de organización territorial

E iso acontece, e non ten trazas de mudar, porque as organizacións políticas que actúan no noso país, unhas por preguiza e outras por principios, non se esmeran dabondo, á hora de facer valer os elementos e as características que diferencian nitidamente a estrutura territorial, o corpo social, a dimensión económica e, por suposto, a cultura e a lingua de Galicia das do resto do Estado. Os que mandan –e os aspirantes a facelo–posuídos polo deus da abulia, non teñen ansia de espremerlle todo o zume aos artigos 2 e 27 do Estatuto de Autonomía de Galicia, que nos capacitan para ampliar substancialmente as nosas competencias en materia de organización territorial. E, seguramente, á hora de falar, uns e outros, indistintamente do alcance das súas propostas, consideran necesario mudar a actual estrutura político-administrativa-territorial porque, amais de sermos distintos é evidente que as mudanzas dos últimos corenta anos tamén o fan necesario.