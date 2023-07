Entre as moitas papeletas que atoparemos nas cabinas dos colexios electorais veremos as do partido co que está a pactar o de Núñez Feijóo, outorgándolles serias responsabilidades de goberno e servizo cidadán. É ese partido que encomenda a un negacionista do cambio climático a vicepresidencia e a consellería de Medio Ambiente do Consell de Mallorca

Nuns días, volvemos votar. Entre as moitas papeletas que atoparemos nas cabinas dos colexios electorais veremos as do partido co que está a pactar o de Núñez Feijóo, outorgándolles serias responsabilidades de goberno e servizo cidadán. Doume o gusto de non teclear o seu nome para non axudar ao posicionamento SEO das siglas.

É ese partido (saben de cal falo) que encomenda a un negacionista do cambio climático a vicepresidencia e a consellería de Medio Ambiente do Consell de Mallorca.

Ese “partido constitucional” que din que Sánchez nomeou trinta e cinco veces no debate.

O que censura o bico de dúas mulleres nunha proxección de debuxos animados ou a representación de Orlando.

Ese mesmo partido que, se seguimos despistándonos, en breve estará ditando libros de Coñecemento do Medio no que se explicará ao alumnado de Primaria que as cegoñas non están aquí polo cambio climático (que non existe), senón porque veñen traernos bebés de París para loitar contra o envellecemento da nosa poboación.