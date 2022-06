Consellos á esquerda e unha señora de dereitas

Se os seus consellos atopan eco na esquerda, no pecado levará a penitencia

Algunhas destas voces e columnas son as mesmas que, en Galicia e no Estado, en ocasións dan en expresar saudades por tempos pasados. Fan como que botan en falta o PSOE de finais de século pasado (o que foi vencido primeiro e esmagado despois polo PP de Aznar), o do período 2011-15 (o que caeu derrotado fronte á maioría absoluta de Rajoy e colaborou, por exemplo, a baixarlle o ruído á abdicación de Juan Carlos I) ou o do outono de 2016 (o que se abstivo sen condicións na investidura de Rajoy tras botar a Sánchez da secretaría xeral).

Igual que aseguran noutras ocasións desexar o retorno do BNG da primeira lexislatura e do inicio do segundo mandato de Feijóo (o que pasou de 12 a 6 escanos e sufriu unha dolorosa escisión). Era moito mellor, din, que o actual (o que encabeza a oposición galega tras triplicar representación parlamentaria ata 19 escanos). Tamén anceian o retorno do PSdeG daqueles mesmos tempos (o que perdeu unha decena de escanos no Parlamento e amplas cotas de poder local durante unha década). Son máis ou menos as mesmas, claro, que auguraban a conversión das cidades galegas que gobernaran as mareas en núcleos de caos ao servizo de Moscova (da de antes de 1991, enténdase).

Se cadra, sería todo moito máis honesto se asumisen a liña da señora da que lles falaba. E se os seus consellos atopan eco na esquerda, no pecado levará a penitencia.