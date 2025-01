Contra delírios doutro euroimpério. Respostando propostas de Joám Lopes Facal

Apesar da vontade referendada dos povos do Estado francês, dos Países Baixos e da Irlanda, nom duvidárom em implementar o seu projeto de controlo burocrático e neoliberal através da desestabilizaçom económica dos Estados mais afectados pela explosom deliberada de dívida, estabelecendo a partir do BCE e com o FMI a férrea ditadura financeira da Troika, para “salvar” o Euro, tornar precárias as condiçons de vida da maioria social e dominar ainda mais as economias da periferia continental. Com as consequências que todos conhecemos bem na última década.

A chamada democracia ocidental, ainda ficou mortalmente ferida no seu berço clássico, após a vontade popular dos helenos ter sido afogada pela mordaça do ‘corralito’ e veladas ameaças golpistas face governo reformista de Syriza, todo feito a partir de escritórios obscuros em Bruxelas e Berlim no verao de 2015.

A grande democracia europeista logo estreia umha Presidenta da Comissom Europeia, questionada no Parlamento Europeu e votada quase pola minima. E quem iniciará o seu mandato em 2019 sem sequer estar no topo de nengumha lista, e também apesar da sombra da corrupçom. A ex-ministra de Defesa da Alemanha, a Baronesa Úrsula Von der Leyen, foi acusada de causar mais danos do que benefícios à capacidade operacional da Bundeswehr alemao; mesmo tivo de abandonar o doutoramento em medicina quando foi descoberto o plágio da sua tese, apesar de as autoridades académicas lhe salvarem a face, ao decidirem sobre a validade científica deste estudo, ainda com plágio e todo!