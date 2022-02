Neste penoso naufrágio histórico, de pouco servem os insensatos esforços de reverter o processo mediante o célebre procedimento do Barom de Münchhausen de fugir da lamaceira castelhana puxando da própria cabeleira. A única saída razoável à penosa incapacidade regenerativa em que o galego está sumido é o reencontro com a viçosa árvore do galego-português internacional para elevar a idioma douto a língua vernácula. Esta saída fica infelizmente obstruída porém pola espessa crosta de espanholismo provinciano pousada sobre a consciência colectiva do país que alimentam as atitudes consabidas de fatalismo irónico e desdém irresponsável nunca superadas.

No caso galego, como é sabido, a estratégia correctiva em vigor é tam timorata e servil que mais parece um desmaiado acorde musical. De biligüísmo harmónico é qualificada sagazmente como passaporte certo à irrelevância. Oferecer-lhe armistício unilateral ao triunfador, como é o caso, equivale a dar a batalha por perdida. Nessas andamos

A reconexom linguística com a geografia e a história do nosso idioma, escusado lembrar, é a proposta estratégica do movimento reintegracionista. O discurso isolacionista porfia no entanto em prolongar a agonia à base de aprontar próteses ad hoc tiradas do rico arsenal da fala popular convenientemente adereçadas no dúplice laboratório neológico ILG=RAG. Entretanto, avança sem aparente alarme o inexorável processo de esfarelamento do idioma frente ao magma castelhano como se assistíssemos a um desastre natural.

Apesar da disparidade de forças, o generoso empenho reintegracionista de dotar a língua dos recursos expressivos disponíveis em qualquer idioma normalizado e de projectá-la no espaço internacional, persevera no propósito de esclarecer as doenças que tolhem o idioma avaliando a funcionalidade do seu léxico, oferecendo soluçons restauradoras aptas para atalhar os processos em curso de estagnaçom lexical e substituiçom por terminologia castelhana que inçam sem remédio. O dilema restaurador sublinha a disjuntiva inevitável de aceitar o paradigma do galego tributário do espanhol —o galenhol— ou optar polo depurado de aderências espúrias e reconduzido ao vigoroso tronco nutrício original.