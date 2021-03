Contra o forestalismo

Os aspectos comentados que atinxen ao organismo catastral: a tramitación de expedientes que se prolongan durante anos e a representación dos límites municipais dun xeito claramente anómalo (que se resolvería nun clic descargando do servidor web do IGN as liñas en coordenadas xeográficas para unha sinxela inserción), evidencian certa desidia e inoperancia. En consecuencia, calquera titular deberá botar man de altas doses de paciencia e incerteza se pretende corrixir o que está mal. Nese contexto, a recente convocatoria das axudas á boa gobernanza das comunidades veciñais en man común prioriza a errónea delimitación catastral xa que calquera alternativa diferente non ten visos de prosperar: nin hai solución nin hai subvención. En definitiva, promóvese o erro fronte á excelencia.

Comezamos esta introdución histórica e normativa citando o nome dun francés que estudou a realidade dos montes veciñais e a sociedade agraria galega hai corenta anos, e remataremos invocando o nome dunha estadounidense, Elinor Ostrom, Premio Nóbel de Economía no ano 2009, con importantes estudos sobre o interese económico das propiedades colectivas das agrupacións veciñais na sociedade actual.

---o---

A CONVOCATORIA DAS AXUDAS Á BOA GOBERNANZA

A Consellería do Medio Rural sacou recentemente a Orde do 31 de decembro do 2021 coas bases reguladoras e convocatoria das axudas destinadas ao impulso da boa gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común, publicada no DOG nº 26 do 9-febreiro-2021.

As axudas están financiadas na súa maior parte, nun 75 %, polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e o resto a cargo da Xunta de Galicia nun 17,5 % e a Administración do Estado no 7,5 % restante; sendo de concorrencia competitiva e estando rexidas polos principios da publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non discriminación (art. 14.7).

No preámbulo normativo detalla unha serie de datos estatísticos que convén salientar. Así, “a distribución dos montes veciñais en man común non é homoxénea nas catro provincias galegas: o 39,2 % destes montes sitúanse en Ourense, un 30 % en Lugo, o 21,7 % en Pontevedra e só o 9,1 % na Coruña”. O encadre xeográfico e certeiro e ilustrativo xa que a maior extensión dos montes dáse nas dúas provincias menos atlánticas que acumulan unha extensión do 70 % do total dos montes veciñais, onde máis perviven as prácticas do pastoreo extensivo5, sendo estas dúas provincias do interior as que teñen maior presenza de alta montaña e as que encabezan o triste listado da preocupante recesión demográfica galega.

O texto remata o seu preámbulo admitindo que “de forma xeneralizada, existen problemas na delimitación destes montes veciñais en man común”, para a continuación expoñer os catro tipos de actuacións aos que van dirixidas as axudas:

a) actuación 1: Servizo de apoio técnico para a xestión forestal

b) actuación 2: Revisión de esbozos das carpetas-ficha en CMVMC

c) actuación 3: Deslindamentos parciais entre CMVMC

d) actuación 4: Deslindamentos parciais entre a CMVMC e propiedades particulares.

A continuación o texto articulado alude ao ámbito de aplicación, que loxicamente non é outro que “todo o territorio clasificado como monte veciñal en man común”, e sinala como beneficiarias ás “Comunidades de Montes Veciñais en Man Común ... legalmente constituídas e regulamentariamente inscritas”, aclarando que a axuda será do 100 % limitada por beneficiaria a un máximo de 25.000 €, con certas limitacións no que atinxe á actuación 1 (servizo de apoio técnico), no caso da posible inscrición da Comunidade Veciñal de Montes en Man Común no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (REAGA), “no caso de que a entidade beneficiaria se dedique á produción primaria de produtos agrícolas”.

De seguido, o texto da convocatoria refírese de modo especifico as “condicións técnicas”, que desagrega en cinco puntos, o primeiro dos cales trata sobre a actuación 1 definida no inicio do articulado.

1. O servizo de apoio técnico consistirá na contratación do dito servizo técnico, de carácter forestal, con persoas físicas que sexan técnico competente en materia forestal ... ou xurídicas inscritas no Rexistro de Empresas do Sector Forestal (Resfor), co fin de subministrar á CMVMC o necesario soporte técnico para o impulso da súa boa gobernanza.

Nese mesmo punto define as “actuacións propias deste servizo”, que comeza coa “xestión administrativa”, das que logo nos ocupamos.

Partimos da base de que a administración pode fomentar a contratación do colectivo que estime por conveniente, gardando certas formalidades e principios, e por exemplo subvencionar a contratación por cada comunidade de montes dun voluntario do esforzado gremio de bombeiros, cunha evidente utilidade na actual política forestal na que os medios de extinción lévanse unha parte importante dos orzamentos xa non digo da dirección xeral de montes senón do conxunto da consellería do medio rural.

Sen embargo, hai unha certa discriminación na axuda da actuación 1 que alude á contratación dun “técnico competente en materia forestal”, e non tanto porque exclúe a outros colectivos profesionais igualmente competentes na súa materia (por exemplo nos outros puntos subvencionados sobre delimitación territorial e deslindes), senón que prima a unhas comunidades veciñais fronte a outras que poden requirir mellor outro perfil técnico ou profesional para cubrir as súas necesidades6.

En efecto, a discriminación é evidente no caso das comunidades veciñais que teñen a súa base de produción na gandería e que consideren máis oportuno cubrir a asistencia técnica cun enxeñeiro técnico agrícola, igualmente competente ademais no que atinxe ás cuestións de delimitación territorial e deslindamento7.

Nese senso, poderíase argumentar a preferencia na contratación dun técnico forestal porque é o perfil que a priori mellor se pode adaptar ás necesidades xenéricas detalladas no texto da convocatoria de axuda: b) xestión específica do desenvolvemento do instrumento de ordenación ou xestión forestal, c) procedementos relacionados coa certificación forestal do monte (madeira); pero non podemos compartir a exclusiva competencia noutros aspectos que chegado o caso poden esixir unha ocupación maior: a) Xestións administrativas relacionadas cos órganos e deberes establecidos na normativa específica que pode afectar a propiedade, en particular aquelas cuestións relacionadas coa constitución e renovación de xuntas reitoras, censo de comuneiros, libro de contas,... d) Seguimento das actuacións relacionadas no monte, tales como obtención de permisos administrativos, redacción de proxectos, memorias ou informes, tramitación de axudas públicas ou dirección de obra. As tarefas do punto a normalmente as fai a comunidade veciñal cos seus propios medios ou llas encarga a unha asesoría administrativa externa (quedando discriminadas en ámbolos dous casos), e en relación co punto d, dependendo das necesidades da comunidade veciñal interesada e a orientación produtiva da súa xestión, pode requirir diferentes “servizos de apoio técnico”, sendo igualmente competente por exemplo un técnico agrícola no seguimento, redacción de proxectos, memorias ou informes, dirección de obra, etc.

En resumo, as axudas resultan ser claramente discriminatorias no caso de comunidades veciñais dedicadas á explotación gandeira, como son aquelas inscritas no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (REAGA), que poden ter cuberto o seu asesoramento técnico dun xeito satisfactorio cun profesional que non sexa do gremio forestal.

---o---

A liña de axudas para a boa gobernanza das comunidades veciñais de montes en man común establece unha orde de prioridade en función dos “méritos” polos que se ordenarán as solicitudes presentadas, atendendo a unha puntuación segundo a cal aprobaranse os proxectos de maior a menor puntuación ata esgotar o orzamento dispoñible.

A distribución e contía dos puntos merece unha reflexión xa que certamente prima aspectos meritorios pero cun nesgo novamente discriminatorio dunhas comunidades veciñais fronte a outras.

En efecto, sendo a puntuación máxima de 65 puntos, o texto sinala algúns méritos xenéricos puntuables, como o grao de reinvestimento no último exercicio fiscal, ou o número de comuneiros (como se fose un desmérito a pequena comunidade veciñal, tan abondosa e necesitada de axuda), contemplando outros méritos de índole “forestal” que inclinan o balance nese senso, relegando as opcións de comunidades veciñais que teñen orientada a súa produción á gandería, sen opcións meritorias na súa gobernanza. Por exemplo: monte con certificación forestal (20 puntos), zonas de alto risco de incendio forestal (10 puntos), zonas afectadas polo nemátodo do piñeiro (40 puntos), etc.

Evidentemente, ninguén cun mínimo sentido común (comunal comparte a súa raíz etimolóxica) se oporía a premiar tales accións e boas prácticas, moi meritorias, pero non parece que a vía sexa incluílas nesta liña de axudas á boa gobernanza, senón en liñas específicas que xa existen8 e poden ser insuficientes.

---o---

Debemos realizar tamén algunhas reflexións sobre o artigo seguinte adicado ás “solicitudes” e a súa tramitación. Ademais de facer constar o tipo de actuación (1 a 4) e os datos da entidade solicitante, é necesario presentar “tres ofertas de diferentes provedores en que debe constar o número do Resfor” entre outros requisitos.

Ao respecto da obriga de ter que presentar tres ofertas por cada solicitude, non se pode entender a súa necesidade por varias razóns. En primeiro lugar non engaden garantía algunha cando o propio texto indica que as partidas presupostadas teñen que ser sobre prezos de mercado9, e cando os prezos da axuda están taxados segundo constan no Cadro de importes máximos subvencionables (ANEXO IV), onde se enumera cada actuación cos conceptos e custes que se detallan no anexo: Xestión administrativa e obrigas legais, Organización Asemblea Xeral, Renovación xunta rectora, Actualización censo comuneiros, Actualización libro de contas, etc. (todos eles taxados en función do número de comuneiros e superficie dos seus montes).

Sendo incomprensible a obriga de presentar tres ofertas estando os prezos xa taxados (máis difícil de entender se a comunidade veciñal está plenamente satisfeita coa asistencia técnica ou administrativa que lle prestan na actualidade), o certo é que dita obriga propicia a concertación empresarial favorecendo aquelas empresas consultoras máis potentes e xeneralistas implantadas en zonas xeográficas nas que a demanda é maior, en prexuízo das comunidades veciñais máis illadas cun trato máis intenso cos reducidos medios locais.

---o---

O asunto lévanos a outra cuestión de interese como é o requisito reiteradamente exposto en tres artigos diferentes do texto: “As actuacións subvencionadas deberán ser realizadas por persoas físicas ou xurídicas inscritas no Rexistro de Empresas do Sector Forestal (RESFOR)”; esixencia que resulta non só discriminatoria para algunhas comunidades veciñais, senón tamén para as empresas e asistencias técnicas. Vaiamos con esta cuestión.

O Rexistro de Empresas do Sector Forestal (RESFOR) foi creado coa vixente lei de montes de Galicia, concibido pola administración como unha ferramenta para facilitar o contacto entre particulares e empresas –segundo a propia administración–, “no que se inscribirán as cooperativas, as empresas e as industrias forestais, tanto das que realizan traballos forestais nos montes galegos como das industrias forestais con sede social na Comunidade Autónoma, incluíndo nestas as de serra, chapa, taboleiros, pasta papel, biomasa forestal, pallets, cortiza, cogomelos, plantas aromáticas, pequenos froitos, castaña e as que fagan aproveitamento doutros recursos forestais” (art. 102 da lei 7/2012). O artigo seguinte da mesma lei refírese á “estatística forestal galega” e introduce algún aspecto interesante que curiosamente non está explicitado na detallada relación do artigo anterior sobre o rexistro de empresas RESFOR, aludindo neste caso “as gandarías que sexan titulares de aproveitamentos de terreos forestais”, que se completa noutro apartado do mesmo artigo do xeito seguinte: “Independentemente da súa natureza forestal, os terreos forestais que sexan obxecto de cambio de actividade, tal como se recolle no artigo 60 desta lei, ou cuxo aproveitamento principal sexa de pastos ou aqueles terreos dedicados á produción de froitos para a alimentación humana ou gandeira poderán figurar, para efectos estatísticos e de elixibilidade en materia de axudas relativas ao desenvolvemento rural, como superficie agraria útil”.

Así pois, o articulado da vixente lei de montes contempla, como non podía ser doutro xeito –ao marxe da cuestión semántica e do léxico–, unha realidade evidente como é a dedicación do espazo que se di “forestal” ao aproveitamento gandeiro nas súas múltiples facianas (sexa con gandería extensiva sen roturar ou cun mínimo laboreo, ou con técnicas máis intensivas con estabulacións tamén moi variables), computable como superficie agraria útil. A obviedade é aínda maior no caso das comunidades veciñais de montes en man común.

Nese senso, recoñecendo a utilidade do RESFOR como directorio de empresas forestais10 (industria, técnicos, produtos, etc), non se entende a reiterada esixencia que se fai na convocatoria de axudas á boa gobernanza das comunidades veciñais de montes en man común do requisito obrigatorio de rexistrarse no RESFOR. Son moitas as empresas do sector agroforestal que lle dan asistencia técnica ou administrativa ás comunidades veciñais de montes en man común e non se poden cualificar como empresas forestais.

Convén aclarar que no citado directorio de consulta están rexistradas en maior medida as industrias de produtos da madeira (moitos serradoiros de tamaño medio que non teñen cadro técnico), pero tamén se atopan –por exemplo– bufetes de avogados, xa que a inscrición non impón límites a priori. En calquera caso, parece pouco serio ademais de discriminatorio establecer dito requisito como imprescindible para concorrer ás axudas.

Abondando no asunto, resulta oportuno analizar a norma específica de regulamento do RESFOR que nos remite ao decreto 50/2014 sobre determinados aproveitamentos e, de paso, regula o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal (DOG nº 86 do 7-maio-2014).

O capítulo V ocúpase dos “aproveitamentos de pastos” que, por se alguén tiña algunha dúbida, aclara no primeiro artigo: “o aproveitamento de pastos polo gando en montes e terreos forestais é un aproveitamento forestal” (art. 37), remitíndose á lei 7/2012 onde se define o “aproveitamento forestal” (onde remitimos ao paciente lector, que atopará tamén o “concepto de monte ou terreo forestal”). Nese mesmo artigo 37 formúlase unha dicotomía entre os dous “aproveitamentos forestais” que resolve a favor do arboredo, como se o outro, o gandeiro, fose en certo modo alleo ao potencial produtivo do monte que identifica co aproveitamento forestal por excelencia, o do arboredo. Así: “o aproveitamento de pastos realizarase de xeito compatible e respectuoso coa conservación do potencial produtivo do monte e coas actuacións de rexeneración do arboredo”. Dito así, efectivamente parece antepoñer un ao outro aludindo a unha conservación que resulta sorprendente dada a proliferación de arboredo de especies de crecemento rápido en zonas de elevada pendente no monte galego, fronte a outras xeografías onde o natural equilibrio resolve esa enganosa dicotomía cunha silvicultura moderna en función da capacidade produtiva do solo e outros factores que inciden na ordenación dos recursos ambientais. Obviamente, a tarefa debe recaer en equipos multidisciplinares cunha vontade integradora e non excluínte, integrados por diversos colectivos profesionais: biólogos, veterinarios, enxeñeiros do sector agroforestal, etc.

Nese senso, no artigo seguinte adicado ao que denomina como Rexistro Público de Terreos Forestais de Pastoreo, atopamos unha das poucas mencións na lexislación “forestal” galega ao termo “agroforestal”. En efecto, a solicitude de inscrición dos terreos no rexistro deberá cumprir o seguinte requisito: “Cando se trate dunha autorización de aproveitamento de pastos nun monte ou terreo forestal, será necesaria a súa regulación mediante a presentación dun plan de aproveitamento silvopastorial, redactado por un técnico competente en materia agroforestal”.(art. 38.3.d).

Para finalizar, o Capítulo VII da mesma norma lévanos ao xa citado Rexistro de empresas do sector forestal (Resfor), regulando na súa sección inicial o contido, organización e funcionamento dese rexistro.

O primeiro artigo define, por se alguén tiña algunha dúbida, o que son as empresas do sector forestal de Galicia: “Enténdese por empresas do sector forestal de Galicia aquelas cooperativas, empresas e industrias forestais que desenvolvan algunha das actividades que figuran no anexo XII. No caso de determinadas actividades sinaladas no citado anexo, aplicaráselles o disposto no presente decreto só cando operen con recursos ou produtos forestais especificados no anexo XIII”.

Á vista da enigmática redacción da segunda parte do enunciado e dos anexos invocados, aqueles pacientes lectores que tiñan claro o que é unha empresa do sector forestal –de entrada parece sinxelo– abofé que poderían rematar con serias dúbidas ao respecto.

O citado ANEXO XII, que contén a Lista de actividades económicas para os efectos establecidos no artigo 48, parte dun enigma xa que iníciase a lista con “Outros cultivos perennes”, sendo dobremente confusa tanto polo antecedente que non queda consignado como polo feito de aludir a cultivos perennes nos que entran moitos dos cultivos agrícolas: froiteiras (maceiras, pereiras, oliveiras ...), viñedos, etc. A esperanza de clarificar o asunto na segunda liña coa seguinte actividade económica da lista para as empresas que poden aspirar a asistencia técnica nas axudas para a boa gobernanza das comunidades veciñais de montes en man común, lévanos a outro fracaso: “Explotación doutro gando bovino e búfalos”. Ademais de manter o enigma, neste caso a actividade económica resulta moi pintoresca.

A lista de referencia contén outras actividades económicas do sector forestal que quedan incluídas do requisito do rexistro RESFOR: Fabricación de mobles de cociña, Fabricación de papeis pintados, ...

O ANEXO XIII da lista de produtos forestais aos que se alude tamén resulta pintoresca: Árbores de nadal cortados, Xatos vivos de bovinos e búfalos, ... e incluso poderían intervir os fabricantes de “Goma laca, bálsamos e outras gomas e resinas naturais”.

Velaí o único requisito técnico esixido ás empresas que optan á convocatoria de axudas para a boa gobernanza das comunidades veciñais de montes veciñais en man común, a súa inscrición no citado Rexistro de Empresas do Sector Forestal.