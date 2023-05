Converter o 28-M nunhas primarias das Xerais

No ámbito municipal tamén existe un abano de cuestións susceptíbeis dun debate de interese para a cidadanía. Se pensamos no territorio galego cabería sinalar o vello asunto das deputacións: repensar a súa existencia e/ou establecer procesos de reforma gradual no seu funcionamento. Concomitante con esta temática, atopase todo o relativo ás fórmulas de colaboración entre concellos para acadar unha maior racionalidade na prestación das competencias asumidas (legal ou facticamente) por estas entidades. Porén, a axenda dominante no debate municipal previo ao 28-M estivo protagonizada polo balance da xestión das equipas gobernantes e pola credibilidade das persoas que se postulan para dirixir os concellos nos vindeiros 4 anos. Neste sentido, convén non esquecer que os actores principais que compiten nesta batalla electoral (PPdG, PSdG, BNG e algunhas Mareas locais) tiveron distintas responsabilidades de goberno nas dúas últimas lexislaturas. A carencia de novas ofertas con potencial capacidade para medrar no escenario político será un elemento que, sen dúbida, influirá na toma de decisións dos votantes aínda que non coñezamos, con precisión, o alcance práctico deste condicionante.

Non cabe descartar que, na noite electoral, todos os protagonistas se consideren gañadores. É ben sabido que para os expertos en marketing electoral, esa noite é a primeira etapa da carreira cara a cita do ano 2027

Cando se saiban os resultados das urnas, os dirixentes das formacións políticas realizarán as súas avaliacións manexando -segundo lles conveña- dous posíbeis parámetros: a comparación coas cifras obtidas na primavera de 2019 ou establecendo un contraste coas expectativas xeradas previamente (baseadas nos inquéritos publicitados e/ou nos prognósticos realizados polos propios dirixentes). Non cabe descartar que, na noite electoral, todos os protagonistas se consideren gañadores. É ben sabido que para os expertos en marketing electoral, esa noite é a primeira etapa da carreira cara a cita do ano 2027.