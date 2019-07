Corredor do Atlántico: perdoen pero, poderían deixar de dicir bobadas?

Terceiro: se me permiten un consello, creo que sería boa unha acción conxunta de todas as institucións galegas, desde a Xunta até o delegado do Goberno, desde os empresarios até os sindicatos, e desde a FEGAMP até o Eixo Atlántico, para comprometer catro puntos básicos e indivisibles sen os cales Galicia e os seus portos están condenados ao desastre: inmediata presentación do plan director do Corredor do Atlántico por parte do ministro de Fomento; saída a exposición pública do estudo informativo previo da Saída Sur de Vigo antes de que finalice o ano por parte do ministro de Fomento; desbloqueo e impulso do porto seco de Monforte por parte da Xunta de Galicia e modernización da liña Ferrol/A Coruña-Lugo-Monforte, por parte do ministro de Fomento nunha acción que pode ser concertada coa Xunta de Galicia. Todo o demais, e perdoen que llo diga, non son máis que desculpas de mal pagador e serpes de verán para distraer a atención do auténtico problema: o tribalismo, a división e os problemas de orixe persoal que dividen permanentemente a sociedade galega e afástana dos seus auténticos obxectivos.