Há Cristos definitivamente mortos na história da arte. Cristos sem ressurreiçom possível. O artista apresenta-nos a aflitiva imagem de um cadáver prestes à irremediável descomposiçom. Imagens desacougantes para o observador que, escándalo intolerável para o crente.

O paradigma pode ser Cristo morto na tumba, de Hans Holbein o Novo (1497-1543) ou o cadáver hirto da Lamentaçom sobre Cristo morto de Andrea Mantegna (c. 1431-1506), ambos jazentes e lacerados, ou talvez ainda a tenebrosa crucifixom nocturna do Tríptico de Isenheim de Matthias Grünewald (1475-1480). Quase coetâneos os três, testemunhas do tránsito da consciência medieval para a renascentista, no tempo de Martim Luther e Erasmo de Roterdám quando a fé medieval contendia com o livre arbítrio e a servidom em terra alheia com a incipiente liberdade do burgo. Três estampas memoráveis do ocaso da resurreiçom gloriosa no chumbo terreal da carniça sem transcendência.

O Cristo morto na tumba de Holbein mostra um cadáver jazente sobre um sudário encerrado numha urna ajustada ao corpo sem vida; o rosto contraído pola dor, olhos e boca abertos, caixa torácica proeminente, epigástrio afundido. No meio e meio do corpo cadavérico a mão direita denegrida estica o ossudo dedo meio como incapacitado para se fechar em paz. O pungente expressionismo da imagem sugere um cadáver recém-baixado da cruz com signos de extremo sofrimento. Um lívido jogo de luz matizada em sombras acentua o dramatismo da cena. A imagem transtornou Dostoievski: aquele despojo torturado nom podia ressuscitar!

A cena prévia a este Cristo jazente bem poderia ser a do crucificado de Isenheim de Matthias Grünewald. Observamos um Cristo torturado sobre umha tosca cruz, os braços dilacerados tensionam extremamente os dez dedos que se abrem como gadoupas, o epigástrio tensionado, os pés cruzados sobre o madeiro parecem sangrar ainda. Á direita, Maria, de velo branco e rosto lívido parece abater-se cara atrás amparada por Sam Joám. Ao pé mesmo da cruz, Maria Madalena implora com as mãos cruzadas em alto. Na predela do tríptico contemplamos o piedoso descendimento ao sepulcro do corpo perfurado de feridas. A imagem sobre a cruz proclama a inumana dor do justiçado.

A Lamentaçom sobre o Cristo morto de Mantegna expom o corpo jazente em extremado escorço com a planta dos pés em primeiro plano. O corpo está coberto de cintura para abaixo com um pano sabiamente enrugado onde destaca sem falso pudor o vulto do sexo, com a cabeça ao fundo ornada de abondosa cabeleira. Pálpebras serenamente fechadas, corpo branco, marmóreo. À direita Maria, Joám e Madalena somem-se em discreto pranto contido. A encenaçom sugere serenidade frente ao inevitável. A figura, rotundamente escultórica, arquitectónica quase, parece fugir do patetismo. Poderia ser um cadáver exposto para dissecçom num Teatro Anatómico clássico como o da Universidade de Bolonha.

O interminável poder evocador do Gólgota ultrapassa séculos de arte e piedade ante a morte incompreensível. Há quadros onde a cor e o patetismo gestual alcançam cimos insuperáveis. Pensemos no maravilhoso descendimento de Van der Weidem, vestes sumptuosas, lágrimas a fio, figuras desvairadas quebradas pola dor. Em outros, a intensidade da dor torna-se equilibrada serenidade como no Cristo de Velázquez que comovia Unamuno.