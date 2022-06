Cultivemos a paz

Para Ingeborg Brienes e para Federico Mayor os grandes desafíos mundiais a día de hoxe son: a ameaza nuclear, o cambio climático e a degradación ambiental, así como o rápido crecemento das desigualdades a escala global e local.

Fan fincapé tamén no que tantas persoas percibimos nesta crise, a inexistencia dun órgano mundial lexítimo, as Nacións Unidas, “como núcleo verdadeiro do multilateralismo” en palabras do ministro ruso de exteriores Sergei Lavrov, pronunciadas en Maio de 2021, que tan lonxe resoan na actualidade!. A ONU non pode cumprir coa súa tarefa, por moito que Antonio Guterres o desexe, porque nen ten os recursos necesarios, nen pode ter un papel central pois son precisamente os estados, os grupos e as élites oligárquicas quen o impiden, e o goberno estadounidense de maneira moi especial.

Qué esquecido está hoxe o magnífico Preámbulo da Constitución da UNESCO: “Posto que as guerras nacen na mente dos homes, é na mente dos homes onde temos que erguer os baluartes da paz”. Con qué facilidade os poderes mediáticos, económicos, políticos, crean un inimigo, un detrás doutro, e con que facilidade as sociedades, na súa maioría, caen, caemos, nestas redes lanzadas polas poderosas caldeiras de produción de odio. Nen a OTAN nen ningunha outra organización militar poderían sobrevivir hoxe sen esas imaxes caricaturescas do inimigo, chámese Bin Laden, Sadam Husein, Gadafi ou Putin. Non hai un só pobo, un só cidadán disposto a dar a vida ou a aceptar un gasto militar tan sobredimensionado se non houbera un inimigo a quen temer. Sen inimigos non habería unha industria militar nen un comercio de armas rendibles. “Sen inimigos, non habería guerras! Como moi ben lembra Ingeborg Breines, “oito días do gasto militar mundial permitirían ofrecer doce anos de educación de calidade a tódolos nenos e nenas do mundo!