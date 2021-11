Cumes de desespero

Stig Dagerman amava as sociedades solares como a espanhola e a italiana e adorava os seus movimentos libertários que o inspirariam de por vida. Em 1943, o escritor casava com Annemarie, filha dos anarquistas alemáns, Ferdinand e Elly Götze. Quando nova, Annemarie acabaria instalando-se com os seus pais a Barcelona em 1934 com apenas dez anos, em plena revoluçom de Astúrias. A vida de Annemarie é um assombroso relato do terror e transumáncia que eu convidaria ao leitor a conhecer como exercício de actualizaçom num tempo quase inconcebível hoje. O seu testemunho vital é-nos oferecido numha recente entrevista publicada no jornal da CNT2. Impressiona o relato e mais talvez o poderoso atractivo transmitido pola imagem de Annemarie que o acompanha.

A ediçom espanhola de “A nossa necessidade de consolo é insaciável” vem acompanhada de alguns anexos pertinentes á obra e biografia de Stig Dagerman entre os quais quero destacar a testemunha de Federica Monseny, íntima amiga e confidente de Annemarie, a amante esposa de Stig e nai de dous dos seus filhos. Stig acabaria separando-se dela para unir-se à irresistível Anita Björk, celebrada artista cinematográfica, três vezes casada e amante circunstancial de Graham Green.

A texto de Federica Montseny publicado em anexo na ediçom de “Pepitas de Calabaza” procede da revista do exilo anarquista espanhol em Toulouse, Cenit, ano de 1954, o mesmo do suicídio de Stig Dagerman. Federica interpela o suicida desde a pungente identificaçom com a esposa abandonada: “Onde estava Anita Björk?, pergunta.

O ideário moral que inspirara as esperanças emancipatórias parece ter caducado nesta época de expectativas decrescentes e ansiedade apocalíptica

O texto de Federica Montseny, “Stig Dagerman, a tragédia de um génio”, repassa com respeito e admiraçom o percurso vital do escritor a quem conhecera em 1950, o mesmo ano em que Stig ingressava numha clínica psiquiátrica para tentar escorrentar os seus fantasmas mentais. O texto de Federica, primeira mulher ministra em toda a Europa Ocidental, transluz amorosa proximidade com Annemarie e com Stig: “a mulher-nai do homem-filho marcado cruelmente polo génio” anota agudamente. Aquele precoce génio literário que chegou a manter correspondência com personalidades tam decisivas como Camus, Malraux, Hemingway, Faulkner e Steinbeck, recorda Federica.

Solidariedade, apoio mútuo, anarcofeminismo, autogestom, anarcossindicalismo enumera em titular a maneira de ideário o jornal da CNT que estamos a citar. Boa síntese do ideal político que inspirou Stig e o seu círculo familiar, incluída Federica. Umha olhada fraternal e internacionalista apenas reconhecível hoje em sociedades como a nossa blindadas por fronteiras circundadas de desesperados anónimos, vítimas da violência e a miséria. O ideário moral que inspirara as esperanças emancipatórias parece ter caducado nesta época de expectativas decrescentes e ansiedade apocalíptica.

A imagem de Stig pondo fim prematuro à sua vida trague á memória a fraternal admoestaçom póstuma de Rainer Maria Rilke ao seu caro amigo epistolar Wolf Von Kalckreuth3, aprendiz de poeta e suicida aos dezanove anos: “... nom te envergonhe agora roçares-te com os mortos, eles que soubérom perseverar até o fim...cruza com eles tranquilamente a tua olhada, como de costume...Quem fala de vitórias?. Resistir é todo”. Resistirmos pois, precário remédio do inconveniente de ter nascido.