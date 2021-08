Cunqueiro, desde Ortigueira a Vigo

Cunqueiro deu en Ortigueira con Laureano Álvarez, conmilitante seu no Partido Galeguista, pero por riba de todo atopou tranquilidade. Aquí prologou -en castelán, como ben apunta López-Keller- o libro de poemas Fala das Musas, de Pernas Nieto, tal vez como agradecemento ao cura polo salvoconduto á zona segura de Ortigueira. Trátase dunha obra de limitada calidade literaria -tal vez a peza de maior altura sexa o prólogo cunqueirán- saído dos talleres da imprenta Fojo desta localidade en decembro de 1936, e cuxa significación histórica reside en ser o primeiro libro editado en lingua galega en Galicia despois da sublevación franquista.

Á capital do Ortegal Cunqueiro chegara con fama de recoñecido poeta: xa publicara Mar ao norde (1932) e Cantiga nova que se chama Riveira (1933). Mais alí o literato sufríu un profundo cambio ideolóxico, afiliándose á Falanxe (da que sairía en 1943), e pasando a ser redactor dun semanario falanxista local de nova creación, Era Azul. Para os interesados no labor docente de Cunqueiro no curso 36/37 -das escasas ocasións nas que exerceu este digno labor-, dicir -sexamos benévolos- que foi moi irregular. Non estaba feita a portentosa imaxinación de Cunqueiro para instruír nenos de 10 a 17 anos nos rudimentos de francés e e outras materias. Algunha alumna súa que aínda vive -poucas quedan- lémbrao como mal profesor, amigo de “irse por los cerros de Úbeda” e de mandar, iso si, recados con cumpridas poesías ás fermosas mozas da localidade.

Charlas culturais, participación como actor en obras no Teatro da Beneficencia da vila, paseos baixo as brétemas do Ortegal... E louvanzas -co fervor do converso- ao novo réxime nos artigos do semanario Era Azul impresionaron favorablemente a Jesús Suevos, xefe territorial da Falanxe en Galicia e director do requisado xornal El Pueblo Gallego de Vigo, que o mandou chamar. Alí chega Cunqueiro en maio do 37, onde daría comezo unha longa relación coa cidade viguesa, así como unha carreira xornalística de intensos altibaixos. En Ortigueira deixa unha noiva -hai fotos da parella- e un préstamo de varios miles de pesetas -eran cartos- do pai da moza, un importante empresario local. Nunca os devolvería.

Cunqueiro, xornalista, escritor, controvertido... Maxistral sempre!