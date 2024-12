D. Federico

Coñecino personalmente no ano 2000, viña de rematar o seu segundo mandato como Director Xeral da UNESCO e de crear a Fundación Cultura de Paz. Convideino a vir a Santiago ós Encontros anuais de Educación para a Paz que organizamos no Seminario Galego de Educación para a Paz. Logo veu moitas máis veces, presidíu o Foro Mundial de Educación en 2010, e colaboramos moito. Incorporeime á Fundación, dirixina varios anos, creamos a Fundación Cultura de Paz en Galicia, publicamos conxuntamente, prologou moitos dos nosos libros e os meus en particular. Asinou no libro de honras do Concello en 2015.