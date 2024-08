Da saturación turística e dos fodechinchos

No noso país xa existen nidias pegadas de saturación turística, determinadas épocas do ano, en Compostela (case un millón de turistas no 2023), Sanxenxo e O Grove, asi como nalgúns destinos de Ribadeo e Fisterra. Por outra banda, o custo ambiental do turismo de cruceiros da Coruña e Vigo é moi importante. Velaí que o concello compostelán propuxese á Xunta a implantación dunha taxa turística que grave as pernoctacións como as xa existentes em Barcelona, Mallorca ou Corfú, que permita aos concellos destinar eses recursos extraordinarios ao custo ambiental que sofren estas vilas e cidades. Mais Rueda e o PPdeG teiman nun modelo de promoción turística caduco, de fomento do número sob a calidade, negacionista canto as súas deficiencias. Xa que logo, na práctica ten vetado a proposta para non emitir -disque- unha mensaxe aos mercados de “limitación”. Sen o marco dunha lei galega os concellos non poderán implantar esta taxa.