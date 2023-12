De 28D a 18F ou 20230218

O Nadal ven cada vez máis anticipado. É unha frase que xa se volveu crónica. Das luces á venda de turróns, pasando polas felicitacións, todo ou case todo parece apoiala.

Pode que desentoe o apoio da temperie. Pero iso non é humano, aínda que sexamos nós quen marquemos a pauta para o cambio. Ou pode que as guerras, pero as que chamarían máis a atención aquí están 'lonxe' por moito que sexan sobre o mesmo terruño de planeta no que vivimos, e non se ven máis que por televisión capada polos propios exércitos (cando menos). En troques, neste 2023, tivemos outro adianto de Nadal, en forma de agasallo especial: as previstas eleccións en Galicia.