De batallas e vitorias

Apetéceme (e aproveito o foro por se lle chegase o documento nalgún dossier matutino elaborado polo seu equipo de prensa) alumear ao noso paisano cunha información valiosa que, se cadra, o axuda a saír do erro. E de paso, tento contribuír a que o noso pensamento crítico conserve certa integridade, cousa difícil baixo este bombardeo intensivo de “posverdade” e medias mentiras.

Sr. Núñez Feijóo: en España non existe a figura do Primeiro Ministro. A nosa non é unha república (na miña opinión, lamentablemente). Este sistema non é presidencialista, por iso non hai segundas voltas. A que temos, imperfecta e mellorable (moito), é unha monarquía parlamentaria que se basea na representatividade. Falo desde a teoría, por suposto, apoiándome na doutrina constitucional que o seu partido tan vehementemente defende (ás veces). As cidadás e cidadáns escollemos representantes para que voten por nós, propoñan, lexislen, gobernen (e si: veten, se poden), no parlamento e no senado. Vostede non é nin máis nin menos ca un deses representantes electos. E a organización que lidera non ten o apoio da maioría social. As demais tampouco, certo. Mais esas outras pode que estean en posición de poñerse de acordo, algo que vai implícito no mandato diverso que a cidadanía trasladou a través das urnas. Iso é a democracia, afirmo.

A rúa falou. Novamente demanda diálogo, debate, pactos, acordos. Non nos venda vostede que o acordo, o pacto, o debate e o diálogo non son democráticos. Explíquenos, mellor, que ao Partido Popular non lle gusta dialogar, debater, pactar nin acordar. Recoñeza que a noción da democracia e da Constitución só lle interesan cando lle acaen e permiten exercer o poder. De facelo, probablemente quedará vostede onde estaba. Mais, se cadra, o mesmo aproveita a oportunidade de experimentar, por unha vez, o que fai sentir seguir as regras do xogo.