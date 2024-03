As noticias sobre ofertas públicas de adquisiçom, OPA, som sempre inesperadas. Maduram em sigilo e executam-se sem prévio aviso para evitar reacçons inoportunas na Bolsa e nos Conselhos de Administraçom

As noticias sobre ofertas públicas de adquisiçom, OPA, som sempre inesperadas. Maduram em sigilo e executam-se sem prévio aviso para evitar reacçons inoportunas na Bolsa e nos Conselhos de Administraçom. Quando a OPA se dirige a umha empresa cotizada, e mais se esta tem projecçom estratégica, a CNMV comparece para impor as cautelas e adoptar medidas defensivas pertinentes.

As operaçons de caça maior dentro do colectivo do IBEX 35 concentram especial atençom por parte da CNMV acolhida com geral aprovaçom embora nunca faltem as vozes partidárias da competência irrestrita como manda o catecismo ultraliberal. A liberdade do capital é um princípio consagrado nos ámbitos business friendly para nom espantar eventuais investidores supostamente timoratos e assustadiços.

As OPA podem ter carácter amistoso ou hostil segundo as valorarem os accionistas afectados. Nestes mesmos dias foi bastante comentada a inesperada OPA hostil lançada sobre Talgo, essa empresa orgulho da engenharia espanhola desde os tétricos tempos de 1942 em que foi concebida polo engenheiro basco Alejandro Goicoechea e o arquitecto carlista José Luis Oriol. A capacidade de empreendimento do conservadorismo vascongado tem longa tradiçom.

A princípios deste mês Fevereiro, a CNMV decidia paralisar umha inesperada OPA lançada desde um consórcio húngaro de nome Magiar Vagon. A OPA propunha-se adquirir acçons de Talgo a 5 euros equivalentes a valorar a companhia em torno a 617 milhons de euros. Magyar Vagon explicou nesses mesmos dias estar a reconsiderar a operaçom por mor das dificuldades surgidas com as entidades financiadoras de Talgo sujeitas a cláusulas de controle sobre cámbios accionariais. A operaçom finalmente fracassou contrariando as expectativas do fondo de investimento Trilantic como também as de Magyar Vagon, propriedade do empresário András Tombor dedicado ao negócio ferroviário. Umha operaçom de caça frustrada entre as múltiplas que ameaçam às empresas estratégicas. Esta operaçom distou muito aliás de ter alarmado à CNMV por se inscrever no espaço económico comunitário. Nom será preciso recordar as empresas europeias que actualmente circulam livremente pola rede ferroviária espanhola como a Ouigo francesa e a Iryo italiana.

A autêntica ameaça surge das operaçons estratégicas argalhadas por fondos soberanos de investimento de titularidade estatal ou por fondos de investimento privados financiados por poderosos fondos de pensionistas residentes em países prósperos com abundantes recursos excedentários.