Será capaz de reagir com eficiência tam imponente e frágil equilíbrio ante os descomunais desafios que enfrenta, como a Grande Recessom desatada no 2008 e o Grande Confinamento em que estamos mergulhados? Abrirám-se deveras os airbags imaginados por Jean Monnet?

Houve ocasiom de comprová-lo nestes dias: 5/05/2020, o Tribunal Constitucional de Karlsruhe declara suspeito de vulneraçom da legalidade o instrumento-chave da política monetária do BCE para situaçons de crise: a compra massiva de títulos soberanos e corporativos para travar o ataque dos mercados. Um programa lançado no 2015 sob a presidência de Mario Draghi para tentar superar a crise da Grande Recessom que o pavoroso choque do Grande Confinamento volve a pôr de actualidade.

A declaraçom do Tribunal Constitucional de Karlsruhe foi recebido com estupor nas instáncias comunitárias, nom só por questionar o imprescindível programa de Mario Draghi senóm sobretodo pola ameaça implícita á legitimidade do instrumental da política monetária do BCE.

O BCE pareceu nom dar-se por aludido de entrada; o excelente programa Draghi, em vigor entre 2015 e dezembro de 2018, fora automaticamente reactivado pola sua sucessora Christine Lagarde com compras de dêveda soberana por importe de 20.000 milhons cada mês. Nada que nom fagam todos os grandes Bancos Centrais a começar pola Reserva Federal norte-americana. A inesperada intromissom do Tribunal de Karlsruhe desvendava em forma flagrante o atávico temor da judicatura germânica a dous fantasmas económicos particulares: O denominado risco moral que premia o dilapidador e incentiva a indisciplina e o inveterado terror à inflaçom. Injectar dinheiro fora da mais estrita disciplina reaviva dolorosos temores germánicos e desencadeia reflexos introspectivos.

Além de impertinente, o desafio do TCF, carecia de fundamento legal. A tarefa essencial encomendada ao BCE é a da custódia da estabilidade de preços — artigo 127 do Tratado de Funcionamento1 — mas, é importante sublinhá-lo, mantendo o índice de inflaçom “below, but close to 2% over the médium term2. Absorto na interpretaçom do texto constitucional, o Tribunal de Karlsruhe esquecia o autêntico perigo com que se enfrenta a Uniom: o abismo deflacionário em que o Japom se debate actualmente, incrivelmente ausente no ditame. Por nom falar da flagrante vulneraçom da hierarquia competencial que reserva a preeminência da legalidade comunitária ao Tribunal de Justiça da Uniom, como estabelece o artigo 258 e seguintes do Tratado da Uniom.

A resposta à intromissom do TCF de Karlsruhe nom tardou em chegar. A presidenta do BCE, Christine Lagarde, declarava em nome do BCE que acolhia “sem imutar-se” a aludida interferência, e o vice-presidente De Guindos que o BCE era “independente, de governos e lóbis”. No 13 de Maio finalmente, o próprio TJUE respaldou explicitamente a política monetária do BCE invocando a tal efeito o artigo 123 do Tratado a maneira de recordatório de quem ostenta a preeminência legal comunitária.

Uns dias depois, em 4/06/2020, o BCE retomava com vigor renovado a iniciativa económica ante a emergência pandémica incrementando a dotaçom desde os 750.000 milhons de euros acordados em 18/03/2020 até os 1.350 milhons, a somar aos 20.000 milhons injectados cada mês segundo o programa em vigor. O novo teito de 1,35 bilhons é realmente impressionante que supera à totalidade de efectivo actualmente circulante na Uniom3.

Lagarde aproveitou a sua comparecência para avisar que a queda da economia europeia em 2020 podia situar-se entre o 8% e o 12% do PIB comunitário e para recomendar de passagem ao Constitucional alemám a leitura das actas do BCE para comprovar o rigoroso respeito à regra da proporcionalidade nom inflacionária que deve guiá-lo.

Detrás do BCE, a Comissom europeia presidida por Ursula von der Leyen também se manifestou á altura do desafio sanitário e económico apressando-se a dotar um fondo de recuperaçom de 750.000 milhons: 500.000 de transferências sem devoluçom e 250.000 em créditos reembolsáveis. Espanha aspira a captar 77.000 milhons das transferências (15%) e 63.000 milhons dos créditos (25%) dos préstimos; 140.000 em total equivalente a 11% do PIB. O pacote da Comissom inscreve-se num ambicioso projecto de orçamento plurinacional comunitário 2021-2027 por importe de 1,85 bilhons em espera de aprovaçom.

Afinal, a Lotharíngia primordial parece confirmar a imagem de Jean Monnet: umha Europa plural e conflituosa que avança de crise em crise até o ponto de nom retorno, tanto por ausência de alternativa como por respeito aos valores que proclama.

