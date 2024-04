De Gaza ó mundo e do mundo a Gaza

O mundo non fala. Ben, si, fala, e moito, mais con voces que parecen contraditorias, que parecen anularse entre si. Parecen. Con excepcións, claro, pero poderían resumirse como un clamor de xente pedindo que pare o horror e unha serie de mandatarios a pedir ó goberno israelí que non sexa moi duro mentres axudan a vender armas a ese goberno e merca as armas 'probadas en combate real' made in Israel. Sudáfrica toma a dianteira pedindo enxuizamentos: ten unha idea de que vai a cousa despois de ter experimentado hai non tanto tempo medio século de apartheid. En sentido contrario, non sabería dicir quen toma a dianteira, incluíndo un goberno dos EEUU que por fin chegou ata a abstención nunha resolución do Concello de Seguridade das NNUU que é moi probalbe que Israel atenda como as que lle precederon.