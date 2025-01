Som peças breves dedicadas a reivindicar um galego culto de vocaçom universal e propositada proximidade com o português do Brasil e de Portugal, mas, firmemente ancorado no galego vivo

Acaba de sair, publicado pola Editora Através, o livro de Carlos Garrido cuja capa ilustra este artigo. O seu contido e tam contundente e surpreendente. O estilo do autor navega entre a sabedoria filológica de professor da universidade viguesa e a agudeza crítica que os seus leitores conhecem bem.

O volume agrupa os cinqüenta e oito artigos de divulgaçom lingüística que Carlos Garrido vem publicando desde 2020 com periodicidade mensal em Nós Diario. Som peças breves dedicadas a reivindicar um galego culto de vocaçom universal e propositada proximidade com o português do Brasil e de Portugal, mas, firmemente ancorado no galego vivo. Em definitivo o galego ampliado defendido pola AGAL antes da sua recente desistência desta norma originária ante o formato português padrom, aparentemente mais produtivo mas também inevitavelmente afastado do receptor comum educado na norma vigente RAG-ILG cuja aparente facilidade oculta o seu elevadíssimo custo em termos de abrupto divórcio do português internacional e de inevitável entrega ao ubíquo espanhol.

No final do ano passado publicava Henrique Monteagudo, vice-secretário da Real Academia Galega e omnipresente personalidade da república oficial das letras galegas, um vigoroso artigo sobre a necessidade de umha vigorosa viragem do rumo da política linguística em vigor para abordar a extrema debilidade do uso do galego revelada polos dados do Instituto Galego de Estatística (IGE) no seu informe de 2023.

No artigo, o considerado professor da república RAG–ILG mostrava a sua lógica alarma ante os últimos dados estatísticos referentes à irreversível perda de uso e prestígio do idioma que confirma na nossa singularidade e nos constitui comunidade histórica e nai dum idioma florescente em Europa, América e África e oficial na Comunidade Europeia. Que a nossa sociedade demita irresponsavelmente de tam alto honor e que incluso as altas instáncias políticas obrigadas a conservá-lo e a enaltecê-lo o mantenha confinado em usos retóricos e cerimoniais é umha desgraça intolerável que cumpre superar.