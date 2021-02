Defensa da liberdade (2)

Non hai moito discutía eu cunha querida amiga que afirmaba que non é o mesmo se quen fala somos “nós” ou “os outros”, “porque nós temos razón”. “Pero eles tamén pensan que a teñen”, dicíalle eu. “Pero non é así”, respondíame. E seguimos un bo anaco nun bucle que só fomos quen de rachar cambiando de tema.

Escandaliza o ascenso do fascismo, mais contribuímos ao seu modelo de discurso. Fallan os matices. E os matices son todo o que importa

Somos persoas. Somos humanas. Somos moi imperfectas como especie. Somos contraditorias. Todas estamos certas de ter razón. Mais desde os foros estase a impoñer un maniqueísmo que acho tremendamente perigoso. Impera o criterio de que só pode haber dúas posturas, dous bandos. Logo se non estás comigo, estás na miña contra. Polarización do debate. Escandaliza o ascenso do fascismo, mais contribuímos ao seu modelo de discurso. Fallan os matices. E os matices son todo o que importa.

Desde esta tribuna, que tanto agradezo, eu defendo a liberdade de expresión. Defendo que os meus dereitos rematan onde empezan os das demais, e viceversa. Defendo o dereito a dicir todo o que se pensa, e o dereito de réplica. Defendo os matices. Defendo o respecto. Defendo que unha ameaza non ten o mesmo peso se vén de arriba para abaixo que de abaixo para arriba. Defendo que defender os meus dereitos non exclúe a defensa dos dereitos de outras. Defendo o meu dereito a defenderme e a defender a quen me pete. Defendo que os privilexios non son dereitos. Defendo que a liberdade é un dereito, e debe deixar de ser un privilexio, no canto de pretender que ese privilexio cambie de mans. Defendo a liberdade.