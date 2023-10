Cando Philip Roth anunciou que abandonaba o oficio, pegou un post-it na pantalla do seu ordenador no que recordaba: “A loita de escribir rematou”. Nunha entrevista en The New York Times asegurou que miraba ese apuntamento todas as mañás e que lle proporcionaba unha gran fortaleza

Deixar de escribir é doado. Tanto que Herman Melville deixou de escribir novelas e ninguén se decatou. Dar o paso require o mesmo esforzo que animarse a quedar na cama un luns. Podes usar a escusa que prefiras: o fastío, o esgotamento, a frustración, a anguria da páxina en branco. En realidade, calquera persoa que asegure sufrir o famoso tormento por enfrontarse a unha páxina en branco debería dedicarse a outra cousa. Enfróntaste con ansiedade a un combate, a un triatlón, a un cocido inabarcable da tía Susi, pero non a unha inocente páxina baleira. É certo que escribir -se escribes moi forte- doe, pero se a suposta inspiración falla, a culpa é túa. A escusa para non escribir sempre ten que ver contigo.

