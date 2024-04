Dereito a decidir

Aquelas compañeiras divulgaban unha receita: “Colle un papel e anota por que o fas. Cal é a túa situación e os motivos da decisión. Así, dentro duns anos, cando as cousas che vaian mellor e caias na tentación de arrepentirte e culparte, de pensar como serían a túa vida se tomases outra decisión, poderás acudir á ti de hoxe e lembralo”

En 1992, internet nin existía nin se lle agardaba, polo menos no meu universo. Daquela o acceso a certa clase de información era complexo, case imposible. Porén, había atallos. Algunhas, que andabamos mergulladas nas lecturas do pensamento político alternativo, contabamos cos fanzines. Foi nunha desas publicacións marxinais, ateigadas de información gorentosa fotocopiada e volta a fotocopiar, onde lin un consello que resultou crucial na miña vida. Asinábao un colectivo de mulleres. Falaba sobre a lei vixente na altura arredor da interrupción voluntaria do embarazo, a cal incluía prazos e a obriga dos facultativos de informar á nai e darlle un tempo para meditar a súa decisión. Se temos en conta que os supostos permitidos eran violación, taras no feto ou grave risco para a saúde nai, e que todas nos acolliamos ao terceiro aludindo á nosa saúde mental, o sistema, convirán comigo, era perverso e culpabilizador.

Para contrarrestar esa violencia, aquelas compañeiras divulgaban unha receita: “Colle un papel e anota por que o fas. Cal é a túa situación e os motivos da decisión. Así, dentro duns anos, cando as cousas che vaian mellor e caias na tentación de arrepentirte e culparte, de pensar como serían a túa vida se tomases outra decisión, poderás acudir á ti de hoxe e lembralo”.