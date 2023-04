Derrotar a Rusia?

Certo que a Federación Rusa, a invasora, non da mostras de ser o que presumía e pensabamos. O seu exército, moi lonxe da súa fama, non parece capaz de avanzar máis, ou non quere. Pero todos saben, sabemos, que é unha potencia nuclear. E isto non é algo de menor importancia.

Entón a qué demo ven actuar como un animador de baloncesto nos medios tempos do partido? Acaso a OTAN e os EE.UU cos seus aliados, súbditos, pretende en serio que Ucrania derrote a Rusia no campo de batalla? En cantos anos?