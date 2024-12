Devolver ao remitente

A outra tamén é unha película de animación, neste caso para maiores de doce anos, titulada "A tumba dos vagalumes" que estaba dirixida por Isao Takahata, de 1988, e que abre cunha frase do protagonista que non esquece, "21 de Setembro de 1945, esa foi a noite en que morrín".

A dúas son obras mestras, as dúas conmocionan, as dúas fannos chorar de emoción. Se non as coñecedes xa estades a tardar en buscalas nalgunha das plataformas de referencia.