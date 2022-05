Día do Refuxiado Peonil

Para colmo, chegan con forza novos desafíos. Destaca un exército de individuos nos seus Vehículos de Mobilidade Persoal (VMP) que comezan a proliferar por prazas e beirarrúas

Para colmo, chegan con forza novos desafíos. Destaca un exército de individuos nos seus Vehículos de Mobilidade Persoal (VMP) que comezan a proliferar por prazas e beirarrúas. Eu levo fatal o cinismo co que usan casco para ir máis seguros nos seus aparellos a 30 por hora pero ignoran o perigo de pasar a esas velocidades á beira de nenos e anciáns. Vostedes quizáis non o saiban pero, xunto coas bicis, xa están a causar o 40% dos atropelos nalgunas cidades como Barcelona. Así é. Os empoderados ciclistas, a ecoprogresía da mobilidade urbana, tamén están a converterse noutra das preocupacións dos camiñantes. Desde logo, non axuda que os pedaleantes adoiten alternar a capricho paseos de preferencia peonil, calzadas de varios carrís, pequenas beirarrúas, concorridos pasos de peóns ou mesmo pasaxes elevadas e subterráneas para persoas. Pero as normas aplicables son ambiguas e ignoralas rara vez se sanciona. Ademais, contan coa compracencia da cidadanía máis progresista, que os quere ver como a viva imaxe da mobilidade calmada. Calmada sempre que a un bípedo non se lle ocorra pisar o seu carril-bici, porque non tardarán en reaccionar con reproches e improperios.

O que ninguén discute é o predominio asoballante dos vehículos a motor, unha realidade que non precisa comentarios. Confórmome con destacar que, pese ás actuais tendencias que intentan restrinxir o seu uso, os motorizados mantéñense como os perigosos, ruidosos e contaminantes reis da cidade. E case me atrevería a dicir que están a eludir as novas limitacións presionando aínda máis o territorio peonil e as áreas compartidas. Parece que a cidadanía de a pé está pagar por adiantado o prezo da transición.