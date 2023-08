Do fracaso seguro de Feijóo á incerteza de Sánchez

Acadar o apoio da maioría absoluta dos deputados e deputadas, para certificar a lexitimidade da presidencia de Sánchez, esixe o concurso imprescindíbel de ERC, Junts, Bildu e PNV. Aritmeticamente falando, o voto do parlamentario do BNG só sería decisivo no caso de que Junts se abstivera e -na segunda votación- Coalición Canaria engadira o seu apoio ás forzas xa citadas. Mais alá dos cálculos estritamente matemáticos, resulta evidente a importancia de que o nacionalismo galego sexa quen de participar, coas súas demandas específicas, nese amplo acordo de investidura.

A pesar da súa adhesión a un xenérico ideario nacionalista, os grupos vascos e cataláns presentes no Congreso non teñen unha axenda suficientemente común de cara ao proceso de negociación que se desenvolverá nas vindeiras semanas. ERC e Junts proclaman, habitualmente, que os seus obxectivos preferentes están situados nunha lei de amnistía e nun referendo de autodeterminación. Mais alá da discusión sobre a concreción xurídica e a compatibilidade desas iniciativas co ordenamento constitucional vixente, é ben sabido que PNV e Bildu manexan prioridades diferenciadas asociadas ao distinto papel que xogan no escenario político vasco. Se ademais desta constatada diverxencia entre as organizacións nacionalistas de Euskadi e Cataluña, engadimos a forte disputa pola hexemonía electoral que se rexistra no interior dos seus respectivos territorios, teremos un debuxo aproximado das complicacións para atopar puntos de encontro dotados de suficiente consistencia para soportar o paso do tempo.

O pacto para viabilizar a investidura de Sánchez deberá ser un sumatorio de compromisos mínimos e non contraditorios entre PSOE, Sumar e os grupos nacionalistas das tres comunidades históricas. Deberá construírse un denominador común formado por un catálogo onde figuren propostas diversas: realizar cambios legais para condonar as consecuencias penais do chamado "procés"; acometer a transferencia de novas competencias á Generalitat de Cataluña, ao goberno vasco e á Xunta de Galiza; reforzar as prestacións características do sistema de benestar público (pensións, salario mínimo, vivenda, xornada laboral...); contemplar reivindicacións territoriais específicas...

Despois da eventual elección do novo presidente do goberno estatal, o futuro da lexislatura deberá aturar un inevitábel nivel de tensión entre os socios parlamentares que, finalmente, teñan decidido apoiar o comezo desta nova andaina. A magnitude desa potencial inestabilidade estará condicionada polas propias características do acordo que se subscriba entre forzas tan diferentes.