Do global ao local. Apuntes sobre as eleccións europeas (I)

Os demócratas franceses, nunha anticipación de dúas décadas do que agora pasa no resto do continente, miraban cara a outro lado diante da crise democrática, da desafección política dunha parte da cidadanía e da ruptura do contrato social cara a unha parte da poboación. No mellor dos casos botaban man de vellas receitas e por suposto calquera advertencia sobre a necesaria atención a construción de identidades múltiples e a aparición de comportamentos dos ‘novos’ franceses contra os dereitos humanos o sinalaban como racismo. O Front National comezou a medrar, en primeiro lugar, nos barrios obreiros anteriormente de hexemonía comunista, e co tempo – e tras a refundación do Front National en Rassemblement National - entrou transversalmente en votantes preocupados pola regresión de principios fundamentais da ‘Liberte, Egalite e Fraternite’ aparecendo para moitos a señora Le Pen como a única defensora dos valores republicanos.

Con ese panorama non hai mil anos que ningún ‘cordón democrático’ aguante si as causas que deron ao nacemento dun movemento persisten. Era cuestión de tempo que o espazo de Rassemblement National (antes Front National) ensanchárase cara aos lindes da antiga centro dereita. Certo é que ao igual que pasou co proxecto de Meloni, a medida que medra adaptase máis ao hábitat democrático europeo, aínda que a diferenza da primeira ministra italiana, as súas posición en política interior e exterior fan pensar que se trata dun transformismo máis cosmético que real.

A terceira hidra da extrema dereita populista son os partidos que durante os últimos anos hexemonizaron a política en Polonia e Hungría, e que foron verdadeiros quebracabezas para a Unión Europea.

Parece que afortunadamente, en parte pola súa proximidade ao perigo expansionista ruso, en ambos casos empeza a notarse un declive de ambos movementos. No caso polaco o PiS dos irmáns Kaczynski que xa perdera as pasadas eleccións xerais, a perda nestas eleccións europeas parece que asenta un cambio de tendencias no país. En Hungría a hexemonía do Fidesz de Viktor Orbàn segue a manter a hexemonía pero nestas eleccións, por vez primeira en bastantes anos, xurdiu alguén que pode facerlle fronte de maneira eficaz (o RaFP de Péter Magyar).