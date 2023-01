O desacougo ante a obriga de viver é umha sensaçom que acomete ao ser humano umha vez que verifica a certeza da sua finitude ao final da infáncia. O paraíso da infância é esse tempo onde a inconsciência ainda é permitida e o futuro se confunde com um presente sem fim.

A cultura clássica que nos impregna nom podia deixar de indagar no desconforto inevitável que acompanha a tarefa de viver. Cancelar a dor de viver, praticar a ataraxia, é o nobre propósito que inspira à filosofia clássica do abandono do balbordo do viver. O epicurismo e o estoicismo som as duas sendas paralelas da vida razoável que nos legou a sabedoria helénica, actualiza na antiguidade tardia nas Meditaçons de Marco Aurélio1 que agora podemos reler a prazer na biblioteca universal da internet. Os seres humanos somos filhos da precariedade e a finitude a apartar-se a tempo da ansiedade do viver foi património dos sábios que nos precedêrom.

Longe da rede cultural tardo clássica que nos educou na arte do sobreviver floresce a impassível olhada Zen, nascida da escola budista chinesa e adoptada afinal com fervor em Japom e nos EUA. Nela se prescreve a prática de meditaçom como via de fugida da própria consciência e o refúgio no silêncio sem resposta do universo. Amortecer a perturbaçom dos sentidos, confundir-se com o próprio alento, é a estratégia que seduz arestora à legiom de altos executivos empachados de êxito e atenazados pola ansiedade. Um retorno tardio ao contemptus mundi que inspirou o ascetismo e a vida retirada durante séculos.

A literatura é testemunha fiel desse desacougo existencial que nos acompanha de por vida. Fernando Pessoa, explorador radical do sem sentido imaginou no poema O grande sol na eira, o alívio da vida elementar longe do convívio humano: O grande sol na eira Talvez seja o remédio...Não quero quem me queira, Amarem-me faz tédio (...) O resto é gente e alma (...) Tira-me o sonho e a calma E nunca é o que é.

O barroco percebeu com ímpar lucidez o peso absurdo do jugo do viver. Ayer se fué; mañana no ha llegado; hoy se está yendo sin parar un punto; soy un fue, y un será, y un es cansado (...) presentes sucesiones de difunto, meditava com intensidade superlativa aquele impar desenganado qu foi Francisco de Quevedo (1580-1645). Que distáncia sideral á estratégia do seu coetáneo Miguel de Cervantes (1547-1616) que ensaiou a proteger-se das desventuras da vida com a resistente couraça da ironia!. Ironia e desengano.