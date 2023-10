Que longe estamos do pacovazquismo que impregna o discurso oficial da política galega: a diferença de abertura das vogais [e, o] abertas e fechadas do nosso sistema fonético, a singularidade dos nosso [n] velar de final de palavra que impedem ligá-los à vocal inicial da palavra seguinte, tam esquiva para os aprendizes desde a fonologia castelhana. Por nom falar da entoaçom da frase que enriquece e singulariza o galego. Umha riqueza conatural e persistente tam difícil de adquirir como impossível de ocultar.

Bem faria o circunstancial líder da direita em aplicar-se ao aprendizado do inglês, um idioma de inúmeros acentos, e render-se à luita inútil de erradicar o seu acento de nascimento, inscrito com tinta indelével nas suas circunvalaçons cerebrais, ou adoptá-lo como sinal de orgulhosa procedência

Quanto esforço ridículo —observem o embaraço de Feijóo para pronunciar com o acento plano dos locutores de rádio e TV— para tentar ocultar a nobre raiz da sua fala nos Peares, no meio da Ribeira Sacra. Inútil empenho, que, igual que os pesares no Album Nós de Castelao, que, por mais que um bebe, as condenadas aboiam.

Bem faria o circunstancial líder da direita em aplicar-se ao aprendizado do inglês, um idioma de inúmeros acentos, e render-se à luita inútil de erradicar o seu acento de nascimento, inscrito com tinta indelével nas suas circunvalaçons cerebrais, ou adoptá-lo como sinal de orgulhosa procedência como os camaradas Juan Manuel Moreno Bonilla e Elías Bendodo Benasayag. Alem do facto de que ter exercido de presidente de Galiza mesmo demandaria respeito por um idioma que só os iletrados julgam signo de indigna procedência. Pesadume habitual do oriundo de qualquer excêntrica colónia.

O Foro da Toxa gosta engalanar-se com a participaçom estelar de excelsas figuras da história política espanhola como Mariano Rajoy e Felipe González; o êxito fica assegurado. Entre A Toxa e Cascais, entre o provincianismo pretensioso e a honesta perspectiva internacional, optamos sem duvidar por Cascais.

Notas

