Dous momentos decisivos na política lingüística de Galicia

O primeiro é a articulación do Goberno Bipartito de 2006. Non se pensara previamente a política lingüística a aplicar na Xunta, nin os dous partidos tiñan acordado mutuamente nada substancial antes de asumir as funcións. A consecuencia foi unha xestión errática, de moi baixa intensidade e sen liñas programáticas

Cando se aproba o decreto, a representante do PP nas reunións do Plan, a exconselleira Manuela Besteiro, vira publicamente a posición do seu partido a respecto do Plan. Abandona o discurso da concordia, critica duramente o decreto e a organización instiga mobilizacións na rúa, iniciando un ataque frontal, mentres acusa de imposición. Esta nova estratexia será, segundo declaracións do actual Secretario de Cultura, Anxo M. Lorenzo, daquela alto cargo do Bipartito, unha das causas principais do triunfo do PP. E é verdade. A lingua conforma un sector brando, pero determinante; estratéxico, segundo dicía Fraga Iribarne. Parece evidente que naquelas circunstancias o foi.

Outras causas posíbeis da derrota do goberno progresista foron o ataque á extensión da enerxía eólica, as falsas acusacións de corrupción no caso dos supostos automóbeis Audi do presidente Touriño e a calumnia de corrupción contra o vicepresidente, por visitar o iate dun empresario.

As forzas a prol do avance da lingua, esencialmente representadas polo complexo organizativo UPG-BNG e as expresións do galeguismo institucional sofren unha derrota moi severa e mergúllanse nunha silenciosa parálise que durou até novembro de 2024. Só permanece a reclamación da derrogación do novo decreto de ensino, aprobado no inicio do primeiro goberno de Feijó, as conmemoracións cíclicas e as denuncias de abusos.

Ese novo decreto do PP consolidou, na práctica, unha radical e firmísima posición lingüística, harmonizada co seu núcleo ideolóxico, cuxo principal obxectivo é a uniformización do Estado Español, diminuíndo en canto se poida as linguas “periféricas”, perturbadoras do proceso.