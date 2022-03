Gostaríamos contar com algumha imagem daquelas duas fidalguinhas que ingressárom de noviças em Sam Paio de Antealtares no mês de Junho de 1586. A falta da imagem pode-nos servir como arquétipo epocal o encantador retrato das infantinhas Isabel Clara Eugenia e Catarina Micaela, filhas de Felipe II e de Isabel de Valois, que pintara por Sánchez Coello em volta do ano 1575. Afinal, onze anos apenas separam a data do retrato e a do ingresso em clausura de Berenguela e Gregória. As nossas infantinhas, orfas de dona Ana de Soutomaior, decidiram, ou foram induzidas, a tomar os hábitos beneditinos do mosteiro de Sam Paio da mao da sua tia paterna, dona Leonor Rivadeneira, vizinha do Couto de Sam Martinho de Valadouro. O seu pai, Gomes Pérez das Marinhas, vivia longe, dedicado a mais altas tarefas que às do exercício da paternidade. O senhor exercia na altura de Capitám General do Reino de Múrcia.

Foi a tia, dona Leonor, acompanhada por dom Rodrigo Maceda de Aguiar, vizinho de Viveiro —naquela altura, como até há bem pouco, a capacidade legal da mulher era nula— a que apresentou a solicitude formal de ingresso no mosteiro ante a abadessa dona Catarina de Fonseca. Ali ficárom as duas noviças, destinadas à vida contemplativa em comunidade ao serviço do Senhor. Dous frágeis rebentos da linhagem de Gomes Pérez das Marinhas, neto do Marechal Álvaro Gonçáles de Rivadeneira, filho este de Fernám Dias de Rivadeneira e de dona Berenguela de Haro e das Marinhas.

O mosteiro beneditino feminino de acolhida renascera havia pouco do seu glorioso passado de serviço ao sepulcro do apóstolo, a par da Catedral. A comunidade feminina que agora habitava o mosteiro de Sam Paio ocuparia este desde o 23 de Julho de 1499 em que fora constituída por decreto fundacional dos Reis Católicos para pôr fim ao dilatado período de abandono do mosteiro pola crise tardo medieval de vocaçons e patrocínios. As luzes do renascimento iam apagando pouco a pouco as trevas medievais persistentes ainda.

A nova comunidade feminina nascia a partir de um núcleo fundacional de treze professas procedentes de Valhadolid presidido pola abadessa plenipotenciária dona Beatriz de Acuña sob dependência já em adiante de Sam Bieito de Valhadolid. Um episódio flagrante da ominosa assimilaçom da singularidade política galega polo projecto unitário renascentista em curso em toda a Europa.