“É agradable ler que alguén pensa que teño enxeño”. Alexander Fleming escribe ao médico Jesús Pintos (1946)

A posta a disposición do público da penicilina foi o resultado dun longo proceso no que participaron varias persoas e institucións. As contribucións individuais máis salientables foron as de Alexander Fleming, Ernst Boris Chain e Howard Walter Florey

Fleming descubrira a penicilina no seu laboratorio no Hospital Saint Mary de Londres. En setembro de 1928 observou que un cultivo de Staphylococcus aureus estaba alterado pola presenza dun fungo do xénero Penicillium. Deduciu que este estaba producindo unha substancia que inhibía o crecemento das bacterias. O caso ponse como exemplo de serendipia, descubrimento non buscado, que se obtén de xeito accidental ou casual, buscando algo diferente. Así foi nesa ocasión, porén tamén é certo que o médico británico soubo interpretar o que veu, pola súa formación e capacidade de observación.

Na conferencia Pintos aludira ao tema do azar no achádego de Fleming, “atribuir a la casualidad el descubrimiento de la droga prodigiosa”, mais defendeu a categoría xenial do científico escocés, quen foi humilde e nunca negou o elemento de fortuna no descubrimento. Así, na carta que lle remitiu a Pintos escribiu: “Son só un simple bacteriólogo que foi especialmente favorecido pola Fortuna polo que algúns dos meus traballos deron resultados no tratamento da enfermidade. Foron moitos os que produciron traballos máis reflexivos pero a Fortuna non os brillou do mesmo xeito. Porén, é agradable ler que alguén pensa que teño enxeño”.