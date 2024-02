A penicilina entrou por A Coruña

A primeira vez que se utilizou a penicilina en España foi na consulta coruñesa do Cantón Pequeno do médico Rafael Fernández Obanza. Aconteceu o venres 10 de marzo de 1944 e o paciente foi un enxeñeiro que traballaba nunha mina de volframio (tungsteno) de Laxe que padecía unha endocardite bacteriana complicada con lesión de válvula mitral1. Os 9 frascos do medicamento supuñan un total de 200.000 U.I. (Unidades Internacionais), uns 125 miligramos, e viñeron do Exército norteamericano do norte de Africa, vía Xibraltar (La Vanguardia Española, ABC de Madrid de 12 de marzo). Obanza inxectou ás 11 da mañá ao enfermo, que tiña 39º C de febre. O día 11, coa temperatura xa a 37ºC, aplicou unha nova dose, apreciándose unha “franca mejoría” con esa segunda inxección (ABC Madrid, 12 de marzo). Nos medios consultados non aparece o nome do enxeñeiro e mesmo hai versións diferentes sobre se finalmente se salvou ou morreu.

Fernández Obanza non lle daba moito mérito ao seu papel pioneiro na administración de penicilina. Este médico, que viviu unha longa vida (cen anos), nacera en Madrid, mais a súa familia se trasladou aos poucos meses de nacer Rafael para a cidade herculina. Cursou Medicina na Facultade de Santiago de Compostela e volveu para A Coruña, onde montou a consulta. Neste artigo incluímos un excelente, e moi pouco coñecido, retrato de Obanza que é obra do pintor Fernando Álvarez de Sotomayor. Conservase nos locais da Real Academia de Medicina de Galicia, na rúa Durán Loriga coruñesa (edificio Salvador de Madariaga). Soubemos da súa existencia polas indicacións do amigo Carlos González Guitián.

O médico Obanza tiña sona de pusuír moi bo “ollo clínico”, coidadoso e atento cos seus pacientes, partidario de priorizar o trato cos enfermos e a observación detallada. Exerceu a medicina ata moi avanzada idade. Por un tempo tiña como costume acudir, despois de xantar, co coche a Santa Cristina, onde, sentado no vehículo, descansaba e botaba unha cabezada. Semella que en xullo de 2010 se autodiagnosticou un cancro e aplicou el mesmo a terapia pero morreu aos oito días.