É politica? Si

Dende diferentes entidades, estamos intentando cambiar a política que desenrola o PP e que vai en contra da cidadanía...e o só feito de plantexar unha modificación: leva consigo o intento de deslexitimación por parte de quen nos goberna na Galiza. É política ou non é política querer mellorar a vida das persoas? Ter un Novo Modelo de AP é prioritario para este país. Que non coincide cas ansias privatizadoras do PP: sí. Que non imos rendirnos e seguiremos apostando pola vía do diálogo e a presión na rúa, no Parlamento, nos Concellos, Deputacións, Valeduría do Pobo, Xustiza, etc. tamén.

A última ocorrencia do PP, está en atacar o goberno central “que non faga un MIR extraordinario”, sabendo que o PP na Galiza non ten Unidades Docentes suficientes para aumentar o número de Licenciadxs que podan facer as prácticas de MIR (e que saben que nunca tivemos tantas prazas MIR como nos últimos anos...en que non gobernou o PP…).

Minten máis que falan...e sí, seguiremos facendo política para que saiban que non poden facer o que lles dá a gana. Que a cidadanía, vota cada 4 anos ca intención de mellorar a calidade de vida, sobre todo en servizos públicos tan básicos como a Sanidade. Acordémonos a hora de votar, que non lles damos un cheque en branco e que van a política para servirnos e non para medrar elxs e xs seus acólitxs. Depende de NÓS!