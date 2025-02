Edimburgo e Santiago no comezo do uso do cloroformo na anestesia (1847), un encontro entre dous modelos científicos distintos

Entre os profesores da escola médica de Edimburgo tamén salientou un especialista que xoga un papel protagonista no tema que hoxe tratamos, James Young Simpson (1811-1870), profesor de Obstetricia na universidade da cidade escocesa, primeiro en utilizar o cloroformo como anestésico en 1847

As razóns do éxito da escola médica de Edimburgo

Pode resultar interesante comentar, resumidamente, sobre as causas do éxito do modelo médico-cirúrxico de Edimburgo, que, desde logo, non foi produto da casualidade. Nese sentido, comecemos indicando que o Concello da cidade implicouse na tarefa, desde principios do século XVIII puxo recursos ao servizo da universidade, creando unha cátedra de Anatomía en 1720 e, nos anos seguintes, as de Botánica, Química, Materia médica (estudo dos medicamentos) e Obstetricia, polo que en 1726 xa estaba establecida completa a Escola de Medicina na Universidade de Edimburgo. Esta soubo transformarse, atenta aos novos coñecementos, e o corporativismo estivo controlado.

Os avances científicos foron trasladados ao terreo da aprendizaxe e apostouse polo ensino práctico para resolver problemas reais. Reduciuse o afastamento médico-cirurxián e dignificouse o labor deses profesionais, o ensino aplicado e unificado das especialidades animou a que os estudantes ingleses interesados polo tema acudiran a Escocia. Nas escolas de medicina inglesas estaba, nese momento, bastante abandonada a ciencia experimental e a Cirurxía era pouco valorada. De xeito parello, foron construídos hospitais que permitían atención aos doentes e a formación rigorosa e práctica dos estudantes, a súa educación clínica. Cando Joseph Lister chegou a Edimburgo en 1853 deixou constancia do seu asombro, pois fronte as 60 camas que existían no University College Hospital de Londres, a enfermería da universidade escocesa "é máis grande do que agardaba, hai 2000 camas cirúrxicas”. Ademais, outro elemento que facía atractiva a formación en Edimburgo é que para os estudantes resultaba máis económica que noutras universidades británicas.

Non foi menor a importancia de gozar na cidade dunha mentalidade favorable ás novidades e escasa presenza dos dogmatismos relixiosos. Lembremos que na liberal Inglaterra do século XIX os católicos, protestantes non oficiais (dissenters), membros doutras relixións e ateos sufrían grandes restricións para acceder ao ensino e/ou docencia. Non foi ata a Universities Tests Act 1871 (Lei de Exames Universitarios de 1871) que o Parlamento decretou a abolición dos exames relixiosos discriminatorios vixentes en Oxford e Cambridge. Volvemos ao caso de Joseph Lister, cuáquero, que por tal condición non puidera acceder en 1843 a esas universidades e tivo que estudar na nova creada en Londres, a University College. Pois ben, en Edimburgo non se aplicaban esas restricións, o que facilitaba que a ela chegaran mozos de mentalidade progresista.

Ao ambiente intelectual máis aberto que reinaba na escola médica de Edimburgo contribuíron figuras de notable impacto na cidade, como foi o caso do filósofo e historiador David Hume (1711-1776), defensor de que o coñecemento humano deriva só da experiencia. No terreo relixioso rexeitou a existencia das milagres e o argumento do deseño para probar a existencia de Deus, o que xerou controversia e acusacións de ateísmo. Acadou éxito literario como ensaísta e fixo carreira como bibliotecario na universidade de Edimburgo. O escepticismo de Hume encaixaba ben na perspectiva crítica que sustenta a práctica da ciencia moderna.