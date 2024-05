EH Bildu, primeira forza en Araba

Hai máis de 40 anos, Araba era un feudo español. Que é o que sucedeu desde entón para que teña lugar un cambio desta magnitude: Vitoria inapelable de Bildu nas últimas eleccións?

Este feito singular non se pode entender a partir dun proceso evolutivo, mediante o cal a conciencia española iríase transformando en vasca.

Nós postulamos que un cambio desta magnitude só se pode dar a través da emerxencia dun acontecemento: un feito singular, que marca un antes (Álava, España) e un despois (Araba, Euskal Herria) no ámbito no que este ten lugar. É dicir, algo inesperado que rompe co vello (a identidade española) e crea unha nova, baseada na lingua e a cultura vascas.