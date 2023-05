Eles queren que teñas medo

Así, as realidades exaltadas da violencia, que se converten en tema focal nas semanas previas as eleccións, coma se as vagas de furtos foran cousa tan inherente ás campañas coma os repartos, as coladas ou os debates, parecen servir á vez, e contraditoriamente, coma unha distracción fronte á verdadeira problemática social subxacente. Outro tipo de violencia que por sistémica, pasa desapercibida, do mesmo xeito que os carriños furtados. A violencia propia dun sistema económico que, no mellor dos casos, normaliza as súas externalidades, pero que a miúdo participa en sinalar como culpables ás súas vítimas.

Xa en 2020, o Institut Cerdá estimaba que tan so ao redor dun 10% das okupacións no estado español son conflitivas e supoñen problemas cívico sociais para a veciñanza. De feito, a maioría delas pasan desapercibidas, en tanto as vivendas obxecto de ocupación son, na súa inmensa maioría lugares baleiros propiedade dos bancos e, incluso, das propias administracións. Un cambio de marco valente falaría da inxustiza que supón que as grandes institucións financeiras sexan donas dun parque de vivendas tan necesario, esas que tanto proveito teñen sacado da facenda pública e do servilismo de moitos actores políticos.