En Montevideo, na mañá do domingo 3 de setembro de 1950

Quero insistir en que non debemos de esquecer aos emigrantes que loitaron activamente no mantemento da nosa identidade propia. Somos moi afortunados xa que espallamos suor honrado polo mundo adiante. A pena é que a maioría dos votantes escolle non avanzar e apoia a un partido que goberna para facer máis ricos aos que máis teñen. Un goberno que foi perdendo o pouco compromiso que tiña na defensa da cultura propia e por tanto non é do seu interese que o programa radial, en galego, máis antigo do mundo cumpra 75 anos de vida. Non hai dúbida que o feito é histórico. O que corresponde é agradecer e parabenizar aos fundadores e continuadores da que hoxe é a máis longa e ininterrompida homenaxe a Castelao: Sempre en Galicia.