En pé de paz

Non é fácil des-aprender a guerra e a violencia. Todo vai en contra. Máis aínda nunha época na que o belicismo e o armamentismo están en prime time, a todas horas, promovido e promocionado. Sen voces en contra. Defender o diálogo e a negociación, buenismo anxelical, quintacolumnismo putinista, inxenuidade, din.Toca falar de victoria, de patriotismo, de paz armada, de combates, ofensivas, máis madeira, é a guerra! berraba Rufus T. Firefly (Groucho Marx) en Sopa de Ganso.

As miradas pacifistas hoxe están ocultas, cando non desprestixiadas, mesmo as voces militares sensatas vense con desconfianza, agás raras excepcións, van a contracorrente e co ventiño de cara, como foi sempre en tempos violentos, e as iniciativas do Papa Francisco, de Lula ou de China, para acadar un alto o fogo e falar sen condicións, son sospeitosas de connivencia con Putin.