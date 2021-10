Ence e a fraude de lei

Unha eventual adscrición dos terreos de ENCE ao dominio público portuario de Marín sería nula por fraude de lei. Mais tamén por desviación de poder.

A lexislación de portos prevé a posibilidade de ampliar o dominio público portuario (é dicir os terreos públicos a carón do mar destinados ás fins propias da actividade portuaria) a terreos de costa que poidan server para os usos complementarios do porto, malia que non teñan continuidade cos previamente afectados. Máis aínda, poderán engadírselle ao dominio público portuario os terreos dedicados ás actividades industriais ou comerciais conectadas de xeito relevante coa actividade cotián do propio porto.