Escoitádeas!

Non se me vai do maxín (nin do corazón) o querido e admirado Miguel, o Hematocrítico. Revisei o seu libro Escúchalos! (Paidós, 2022). Insistiu sempre Hemato en que sobre protexemos á infancia ao tempo que non a respectamos de verdade. Que non a preparamos para ser autónoma, crítica, capaz. Adulta, equilibrada. Defendeu que o intelixente e respectuoso era escoitar, acompañar no crecemento. Versiono: estar para axudar cando caen, no canto de evitar a caída por sistema.

Imaxineino afirmando, con ese seu humor lúcido e escintilante, que deberiamos elixir entre subir ás crianzas á nora de verdade ou comezar a pintar as estradas. Porque do contrario, cando medren vanse esnafrar nas nacionais abandonadas. Non estarán preparadas. E remataría (Hemato) dicindo que se cadra, o conto sería abordar ambas tarefas. E eu daríalle a razón, que adoitaba ter. Non é vero, mais é ben trovatto.